Новият албум на Кристоф Ешенбах излиза за гостуването му в София

Кристоф Ешенбах и Фестивалният оркестър Вербие представят новия си албум Mahler: Symphony No. 4, издаден от Deutsche Grammophon чрез съвместния лейбъл Verbier Festival Gold. В центъра на записа е Симфония №4 на Густав Малер - едно от най-светлите, прозрачни и необичайно интимни произведения в симфоничния му свят. Тук мащабът не тежи, а просветлява. Оркестърът е по-деликатен, формата - по-стегната, а вътрешният поглед на музиката е насочен към една почти детска представа за небето: място, в което невинността заменя земната тежест.

Малер често търси в природата отражение на безкрайното - не като декоративна картина, а като усещане за свят, по-голям от човека. В Symphony No. 4 тази идея се появява в особено чиста форма. Музиката преминава през светлина, тишина, наивност, тревожни сенки и вътрешно успокоение, за да достигне до финалната визия за райска простота.

Под диригентството на Кристоф Ешенбах, Фестивалният оркестър Вербие изгражда прочит с финес, дишане и ясна драматургична линия - от първите прозрачни жестове на симфонията до нейното последно, почти неземно успокоение. Във финалната част се присъединява сопраното Ying Fang, чийто глас придава човешко лице на тази небесна картина.

Mahler: Symphony No. 4 е албум за голяма музика, разказана не чрез тежест, а чрез светлина - запис, в който Малер звучи едновременно философски, крехко и дълбоко човешки, съобщават от Universal Music.

Припомняме ви, че Кристоф Ешенбах ще ръководи Софийската филхармония на концерта на 25 юни от 19.00 ч. в зала "България". Под палката на маестрото ще звучат творби от Бетовен, Щраус и Шуберт, а солистка ще бъде Моица Ердман. Билети ще намерите на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.