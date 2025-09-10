Мартин Блажев покори престижен арфов конкурс в Италия

Your browser does not support the audio element.

Кохар Андонян и Мартин Блажев

На XIV-тия Международeн конкурс "Suoni d'Arpa" в Салуцо, Италия, Мартин Блажев свири великолепно и заслужено получи втора награда. Младото дарование изпълни композиция на Феликс Годeфроа. Музикалната надпревара се проведе от 26 до 31 август 2025г.

Припомняме ви, че тази година е изключителна успешна за младия талант. Той спечели първа награда по време на XIX Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти гр.Перник. Преди това бе удостоен със Златен медал за Мартин и Специална награда на името на проф. Малина Христова от 1-ви международен конкурс по арфа Viva Harp Sofia, както и трета награда от 29 тия Международен конкурс "Петър Коньович" - град Нови Сад, Сърбия.

Мартин Блажев е роден през 2013 г. в град София. Започва да свири на арфа на 8 години, като първите уроци по музика получава от майка си - Ирина Първанова. На девет годишна възраст става ученик в НМУ "Любомир Пипков", в класа по арфа на д-р Кохар Андонян. Взима участия в различни майсторски класове на гостуващи арфисти като Джош Лейн, Томина Първанова и други. Печели второ място, сребърен медал на конкурса "Звукът на времето" - Велико Търново и трета награда, бронзов медал на XVII международен конкурс за млади изпълнители - Перник.

Диплом получи и Яна Георгиева. По време на XIV-тия Международeн конкурс "Suoni d' Arpa" в Салуцо, Италия участваха 69 кандидата от 27 държави