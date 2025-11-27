Нови мултимедийнни решения интегрират в Къща музей „Панчо Владигеров“ – София

Къща музей „Панчо Владигеров“ – София обявява успешното приключване и официалното пускане в експлоатация на проекта „Разширяване на постоянната експозиция на КМПВ с интерактивен дигитален гид и с обновяване на избрани локации от експозиционното пространство“, благодарение на спечелено финансиране от Министерството на културата за проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии.

Проектът превръща музея в съвременна, интерактивна и достъпна културна дестинация, която съчетава автентичната атмосфера на дома на най-бележития български композитор на XX в. с актуални дигитални технологии и функционални подобрения.

Новостите, които са на разположение на посетителите са: Интерактивен дигитален гид – 3D обиколка на музея с богато мултимедийно съдържание на български и английски език и документално-илюстративни елементи към всеки експонат от физическата експозиция. Компонентът включва достъп до дигиталния архив на музея (непоказани до момента снимки, програми, аудио и видеозаписи и др.). Oбразователната игра „Моят музей“ е разработена в два модула – за деца и за възрастни, и приканва играчите да създадат своя музейна експозиция, насочвайки вниманието им върху основните групи експонати, изложени в пространството на един музикален музей: снимки, програми и афиши, документи и кореспонденция, нотни ръкописи, аудио откъси и предмети. Основният игрови алгоритъм включва отговори на въпроси, свързани с живота и кариерата на Владигеров, както и възможност за запознаване с допълнителна любопитна информация за композитора. Аудио гид система с индивидуални устройства предоставя на посетителите подробен разказ – основната музейна беседа и свободна навигация в различните ѝ части. Тя е достъпна в два варианта – на български и на английски език.

Новите елементи са успешно интегрирани и вече функционират. Посетителите могат да се докоснат до един по-богат, по-забавен и по-достъпен разказ за личността на Панчо Владигеров – композиторът, чието нотно наследство е неразделна част от „Златния фонд“ на българската музикална литература.

С този проект Къща музей „Панчо Владигеров“ – София прави решителна стъпка към бъдещето, запазвайки автентичността на музейното пространство и отваряйки вратите си широко за младите поколения талантливи артисти, професионални музиканти и чуждестранни гости. Екипът се надява да постигне образователно, емоционално, технологично и съвременно преживяване за посетителите на музея – продължение на най-важната мисия на институцията за съхранение и представяне на родното културно-музикално наследство.

Къща музей „Панчо Владигеров“ очаква всички желаещи – музиканти, любители, семейства, ученици, студенти и гости на София да посетят и да изпробват новите дигитални възможности в уютната атмосфера на улица „Якубица“ № 10 в София в работното време от вторник до събота между 10:00 и 17:00 ч. и в четвъртък между 13:00 и 17:00 ч.

Припомняме ви, че аудиогидът на български език в Къща музей „Панчо Владигеров“ – София е с гласа на водещия на Classic FM Георги Митов-Геми.