Нова книга за Димитър Ненов и изложба представят в София

Излезе от печат „Архивът на Димитър Ненов в Дрезден“, събран и систематизиран от проф. д-р Юлиан Куюмджиев. Новата книга е посветена на големият български композитор, архитект, общественик и ерудит, . Премиерата ще се проведе на 26 февруари от 18.00ч. в Централен дом на Съюза на архитектите в България, София, ул. Кракра № 1. В събитието ще вземат участие арх. Петър Диков, проф. д-р Анди Палиева, а проф. д-р Ромео Смилков и Михаела Михайлова ще изпълнят клавирни произведения на Ненов.

По време на вечерта ще бъде открита изложбата "Архитектът Димитър Ненов", която илюстрира работата на възпитаника на Висшето техническо училище в Дрезден. Той учи там в периода 1920 – 1927 година.

Събитието се организира от Съюза на архитектите в България, Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", Българската академия на науките- Научен архив.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. д-р Юлиан Куюмджиев, разположено в звуковия файл под главната снимка!