Български арфисти постигнаха нов успех в Сърбия. Това се случи по време на 31-вото издание на Международния арфов конкурс "Петър Коньович", който се проведе преди броени дни в сръбския град Нови Сад. Възпитаниците на д-р Кохар Андонян от НМУ "Л.Пипков" в София получиха високо признание.

Първа награда бе присъдена на Никол Самарева /на снимката горе/, а 3-та награда спечели Натали Михайлова. Чуйте подробности от интервюто на Георги Митов-Геми с Никол Самарева и д-р Кохар Андонян, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Благотворителният концерт OCTOHARPIS e музикално събитие с кауза на Лайънс Клуб София - Витоша, което на 12 май 2026 година ще събере в Балната зала на Централен военен клуб, съзвучие от осем изящни арфи.

Всички събрани средства от концерта ще бъдат дарени за закупуването на нов концертен инструмент за младите таланти от класовете по арфа на Национално музикално училище „Л. Пипков“.

Гостите на благотворителното събитие ще се пренесат във вълшебен свят, изпълнен с уникален звук, красота и емоция, ще чуят познати класически и модерни произведения, от много обичаните и изпълнявани Хендел и Бизе, през чисто арфовите композици на Алфонс Хаселманс, Бернард Андрес, Дебора Хенсон – Конант до специалния арфов аранжимент на Сарабанда на Панчо Владигеров и ритмичния и пленяващ арфов ансъмбъл на Алфредо Ортис. Съзвучието от осемте арфи ще въздейства и вълнува с нежни звуци и хармонични мелодии.

Лайънс Клуб София – Витоша работи за различни каузи, набавянето на необходимите ресурси за качествено обучение в областта на изкуствата е една от тях, и вярва, че подкрепата на младите дарования е споделена отговорност и е основополагащо за нашето общество.

Подкрепете каузата, преживейте неповторима емоция, потопете се във вълнуващата арфова музика!

12 май 2026 г.

19 часа

Бална зала - Централен военен клуб

бул. Цар Освободител № 7, гр. София

След концерта заповядайте на коктейл и среща с младите арфистки.

Вход 50 Евро - превод по банкова сметка: BG14CECB979010E6973100, с основание: благотворителен концерт ОктоХарпис и име за поканата.

Поканите за събитието са ограничени. Платилите предварително по банкова сметка ще имат подсигурено запазено място. Възможно е закупуването на покани преди събитието само ако има останали свободни места в залата.

Благотворителният концерт OCTOHARPIS е вторият самостоятелен концерт на арфовия октет след големия успех в есенния салон на изкуствата миналата година, когато публиката препълни зала 3 на Националния дворец на културата в София.

Камерният ансамбъл от осем арфи - OCTOHARPIS е създаден по идея на д-р Кохар Андонян, вдъхновяващ преподавател, артист-солист и камерен изпълнител. Младите музиканти, които ще излязат на сцената са възпитаници на НМУ „Л. Пипков“, изявени арфисти, лауреати на международни конкурси и активни изпълнители. В октета участват Кохар Андонян, Лили Стоева, Божана Божилова, Никол Самарева, Гергана Николова, Яна Георгиева, Натали Михайлова и Габриела Орозки.

В програмата:

G.F. Hendel - Пасакалия

Antonio Vivaldi - Пролет

П. Владигеров - Сарабанда/аранж. Славил Димитров

Edvard Grieg – Морнинг мууд

Alphonse Hasselmans - Песен за май

Bernard Andres - Jazzy

Georges Bizet – Кармен: сюита

Deborah Henson - Conant - Барок Фламенко

Alfredo Rolando Ortiz - Cumbia Deliciosa