Notisymo представя проекта “100% цигулка”

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с ансамбъл Notisymo /Яна Зеленогорска, Санджар Сапаев и Майк Перу/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Ансамбъл Notisymo ще представи проекта “100% цигулка” в България. Концертите са в следните населени места и дати:

12 юни - село Садовец, Читалище “Искра 1903”, 11:00 ч. /вход свободен/

13 юни - гр. Плевен, Художествена галерия “Илия Бешков”, 18:00 ч. /вход с билети/

14 юни - село Руня, “Читалище Селянин 1902”, 19:00 ч. /вход свободен/

15 юни - гр. София, София Арт Институт, 19.00 ч. /вход с билети/

Notisymo са Яна Зеленогорска, Санджар Сапаев и Майк Перу. Ансамбъл с три народности - България, Узбекистан и Швейцария. Среща ги музиката по време на тяхното студентство в НМА “Проф. Панчо Владигеров”.

"Приятелството ни се разрасна и по покана на Майк направихме първото се турне в Швейцария през 2017 г. За 9-те години заедно на сцена имахме щастието и честта да концертираме на големи сцени в Швейцария в градовете: Zürich, Geneva, Lausanne, Neuchatel, La Gruyere. Както и в Германия: Mannheim, Freiburg, Dortmund и др.

Да представим концепцията “Mouvements de Concert” и да свирим на сцената в Женева представяйки изцяло български композитори от 20 век в рамките на Български Музикални Дни в Женева.

Кое ние обединява?

Обединява ни България, българската цигулкова школа и българският език. Не всеки ден човек среща швейцарец и узбек, които разговарят на български в репетиционния процес, а и след него! Яна е щастлива :)", споделят организаторите.

Какво е "100% цигулка"?

"100% цигулка" е проект, включващ едни от най-емблематичните произведения за соло цигулка. Понякога да си сам на сцената е самотно, а удоволствието от изпълнение на Балада от Изаи е винаги по-голямо, когато е споделено с приятели на сцената. Точно поради тази причина Майк успя да провокира Санджар да аранжира тези гигантски творби за три цигулки.

В програмата са включени:

Й.С.Бах - “Шакона” из Втора Партита

Н. Паганини - Каприз №6 и 24

Ф. Херман - Капричио за 3 цигулки

Е. Изаи - “Баладa”

Ф. Шуберт - "Горски цар”

П. Христосков - Малка Токата

П. Христосков - Ръченица

J. Thielemans - Bluesette

"Публиката ще чуе и музика на съвременния узбекски композитор Мустафа Бафоев с неговото Allegro и Andante, за да може да добие представа за узбекското творчество, свързано с танца", поясняват музикантите пред Classic FM. Те разкриха подробности и за "Багрите на птиците в Грюер" - видеоклипът, записан преди 4 години в Швейцария.