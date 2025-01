Илона Иванова, Кристиян Янкулов и Пейо Мариновски в „Happy Birthday, Mozart“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Илона Иванова, Кристиян Янкулов и Пейо Мариновски, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 27 януари 2025 г. от 19:00 ч. в концертната зала на Централен военен клуб, София, ще се проведе тържественият концерт-спектакъл „Happy Birthday, Mozart“. Сцената ще бъде озарена от таланта на оперетната артистка Илона Иванова – ко-водеща на събитието, международно призната певица и част от екипа, отличен с престижната награда БАФТА за най-добра музика към видео игра за 2024 г. Илона Иванова ще бъде сценична партньорка на Кристиян Янкулов, а сценарият е дело на Пейо Мариновски. Със своята харизма, актьорски талант и впечатляващ глас, тя ще допринесе за емоционалното въздействие на събитието. Спектакълът подкрепя каузата "Музиката Лекува", благодарение на партньорството на художника Иван Апостолов и децата от 142 ОУ, "Веселин Ханчев" - София!

Гласът на Дисни ще зазвучи в „Happy Birthday, Mozart“

Илона Иванова е родена през 1991 г. в град Мездра. Музикалното ѝ пътешествие започва на 7 години с пианото, като по-късно открива страстта си към поп, джаз и класическо пеене. Завършва магистратура в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, където усъвършенства не само вокалните си умения, но и актьорската си игра и сценична пластика.

От 2016 г. Илона е част от трупата на Музикалния театър, където изпълнява запомнящи се роли в мюзикъли и оперети, включително „Царицата на Чардаша“, „Цигулар на покрива“, „Фантомът на операта“, „Българи от старо време“ и други.

Илона е официален глас на Дисни за България, озвучавайки емблематични героини като Мери Попинз („Мери Попинз се завръща“) и Покахонтас в новите версии на едноименната класическа анимация.

През 2020 г. става част от екипа на композитора Борислав Славов за музиката към играта Baldur’s Gate III. С участието си в песента „I Want to Live“, която получава номинация в Hollywood Music in Media Awards (2021), Илона затвърждава таланта си на международната сцена. През 2024 г. играта печели наградата БАФТА за най-добра видео игра и най-добра музика, като именно с нейния глас оживява песента на героинята Алфира.

През май 2024 г. Илона става солист на Лондонския Philharmonia Orchestra, като изпълнява музиката към Baldur’s Gate III в напълно разпродадената Royal Festival Hall. Успехът ѝ на тази престижна сцена доказва, че нейният талант е оценен не само у нас, но и в световен мащаб.

Бъдете на концерта „Happy Birthday, Mozart“ - на 27 януари 2025 г. от 19:00 ч. в концертната зала на Централен военен клуб, София! Дрескод: ROCKcoco Elegance.

Концертът се провежда под почетните патронажи на Н.Пр. г-жа Андреа Икич-Бьом, посланик на Република Австрия в Република България и г-н Васил Терзиев, кмет на Столична община. Медиен партньор- Classic FM.

Осигурете своето място предварително с билети в мрежата на Eventim! Билети няма да се продават в деня на събитието!