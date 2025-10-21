В ефир

Pop out player
7

Програма
Новини
Номинирани за

Номинирани за "Грами" музиканти ще гостуват на "Пиано Екстраваганца"

От 21 октомври до 12 ноември

Публикувано на 21.10.2025

От 21 октомври до 12 ноември се провежда 15-ото издание на Международния музикален фестивал "Пиано Екстраваганца".

Фокусът в програмата е върху музиката за пиано и инструментът присъства във всички събития на фестивала. В артистичната атмосфера на Софийската градска художествена галерия меломаните ще могат да се насладят на шест вълнуващи концерта, които ще представят класика, фламенко и джаз. Фестивалът се организира от фондация "Пиано Екстраваганца" с финансовата подкрепа на Столичната община – Календар на културните събития.

Откриването е 21 октомври от 19.30ч. в СГХГ с концерт на италиански пианист Антонио ди Кристофано. По думите на маестро Людмил Ангелов, основател и артистичен директор на фондация, музикантът е гостувал у нас преди 5-6 години също на „фестивала. "Тогава имахме един модул ученици-учители. Той участва в него заедно със своя студентка. Тази година ще бъде със самостоятелен рецитал, с една хубава и интересна програма", каза на пресконеренция в БТА Ангелов.  Той допълни, че концертът на Антонио ди Кристофано, който ще бъде в Софийската градска художествена галерия (СГХГ), е възможен благодарение на партньорството с Италианския културен институт.

Антонио ди Кристофано е един от най-изтънчените и висок оценени италиански пианисти от своето поколение, разказа директорът на Италианския културен институт Мария Маца, която участва в пресконференцията в БТА, състояла се на 14 октомври.

Музикантът е роден в Гросето, Тоскана. Завършва консерваторията „Луиджи Керубини“ във Флоренция с отличия. Кариерата му го отвежда до най-важните сцени в Европа, Америка и Азия, от „Карнеги Хол“ в Ню Йорк до „Театро Коломб“ в Буенос Айрес. Наред с концертната си кариера, Антонио ди Кристофано е преподавател и провежда майсторски класове в Италия и чужбина, като допринася за развитието на много млади пианисти. Преподавал е в консерваторията „Чайковски“ в Москва, в Шанхай и Сеул, университета в Денвър и други висши училища в САЩ.
Мария Маца отбеляза, че Антонио ди Кристофано е направил множество записи, които „демонстрират дълбока музикална чувствителност и постоянно търсене на баланс между техника, емоция и интерпретативна истина". Тя допълни, че присъствието му на фестивала е "специален момент за нас - среща на елегантността на италианската клавирна традиция и жизнеността на българската музикална сцена".

Останалите гости на фестивала са знаменитият испански изпълнител и една от актуалните звезди на международната поп сцена – Андрес Бариос (25 октомври), джаз дуото Карендра Деврооп, саксофон (ЮАР) и Константин Костов, пиано (28 октомври), Люлюа Ал Шамлан (Кувейт/България) (4 ноември) , Бая Какубери (Грузия/САЩ) (8 ноември), Юг Льоклер (Франция) (12 ноември) са музикантите, които публиката ще чуе.

Концертите от фестивалната програма са с вход свободен за ученици и студенти по музика от всички учебни заведения в страната.

Фондация "Пиано Екстраваганца" има мисия да подкрепя младите дарования и в рамките на фестивала се провежда и цикълът "Млади таланти на пианото", който се реализира в партньорство с Полския институт. В четири концерта български и чуждестранни млади пианисти имат възможност да се представят с клавирен рецитал. 

Пълната програма на фестивала можете да видите тук

Ключови думи:
© Радиокомпания Си.Джей ООД. Всички права са запазени.