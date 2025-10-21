Номинирани за "Грами" музиканти ще гостуват на "Пиано Екстраваганца"

От 21 октомври до 12 ноември се провежда 15-ото издание на Международния музикален фестивал "Пиано Екстраваганца".

Фокусът в програмата е върху музиката за пиано и инструментът присъства във всички събития на фестивала. В артистичната атмосфера на Софийската градска художествена галерия меломаните ще могат да се насладят на шест вълнуващи концерта, които ще представят класика, фламенко и джаз. Фестивалът се организира от фондация "Пиано Екстраваганца" с финансовата подкрепа на Столичната община – Календар на културните събития.

Откриването е 21 октомври от 19.30ч. в СГХГ с концерт на италиански пианист Антонио ди Кристофано. По думите на маестро Людмил Ангелов, основател и артистичен директор на фондация, музикантът е гостувал у нас преди 5-6 години също на „фестивала. "Тогава имахме един модул ученици-учители. Той участва в него заедно със своя студентка. Тази година ще бъде със самостоятелен рецитал, с една хубава и интересна програма", каза на пресконеренция в БТА Ангелов. Той допълни, че концертът на Антонио ди Кристофано, който ще бъде в Софийската градска художествена галерия (СГХГ), е възможен благодарение на партньорството с Италианския културен институт.

Антонио ди Кристофано е един от най-изтънчените и висок оценени италиански пианисти от своето поколение, разказа директорът на Италианския културен институт Мария Маца, която участва в пресконференцията в БТА, състояла се на 14 октомври.

Музикантът е роден в Гросето, Тоскана. Завършва консерваторията „Луиджи Керубини“ във Флоренция с отличия. Кариерата му го отвежда до най-важните сцени в Европа, Америка и Азия, от „Карнеги Хол“ в Ню Йорк до „Театро Коломб“ в Буенос Айрес. Наред с концертната си кариера, Антонио ди Кристофано е преподавател и провежда майсторски класове в Италия и чужбина, като допринася за развитието на много млади пианисти. Преподавал е в консерваторията „Чайковски“ в Москва, в Шанхай и Сеул, университета в Денвър и други висши училища в САЩ.

Мария Маца отбеляза, че Антонио ди Кристофано е направил множество записи, които „демонстрират дълбока музикална чувствителност и постоянно търсене на баланс между техника, емоция и интерпретативна истина". Тя допълни, че присъствието му на фестивала е "специален момент за нас - среща на елегантността на италианската клавирна традиция и жизнеността на българската музикална сцена".

Останалите гости на фестивала са знаменитият испански изпълнител и една от актуалните звезди на международната поп сцена – Андрес Бариос (25 октомври), джаз дуото Карендра Деврооп, саксофон (ЮАР) и Константин Костов, пиано (28 октомври), Люлюа Ал Шамлан (Кувейт/България) (4 ноември) , Бая Какубери (Грузия/САЩ) (8 ноември), Юг Льоклер (Франция) (12 ноември) са музикантите, които публиката ще чуе.

Концертите от фестивалната програма са с вход свободен за ученици и студенти по музика от всички учебни заведения в страната.

Фондация "Пиано Екстраваганца" има мисия да подкрепя младите дарования и в рамките на фестивала се провежда и цикълът "Млади таланти на пианото", който се реализира в партньорство с Полския институт. В четири концерта български и чуждестранни млади пианисти имат възможност да се представят с клавирен рецитал.

Пълната програма на фестивала можете да видите тук.