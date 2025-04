Нина Гачевска претворява в танц "Вълшебната флейта" на 1 юни

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Нина Гачевска, основател и главен хореограф на балетна школа Тиара, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В школата се обучават над 500 деца, в 12 зали из София. Талантливите й възпитаници представи неотдавна „Алиса в страната на чудесата“ не е просто приказка – това е пътешествие, в което границите между реалността и фантазията се размиват, а зрителите се потапят в свят, пълен с чудеса. В този авторски спектакъл на Балетна школа „Тиара“, историята оживява чрез танц, съчетаващ класически балет, неокласика и съвременен танц, с героите на Алиса, Белия заек, Лудия шапкар, Чеширския котарак, Кралицата на купите, Херцогинята и още много от колоритните персонажи на Луис Карол, които повеждат публиката в едно приказно приключение.

Един спектакъл – различно преживяване във всеки град!

След вълнуващото откриване на турнето в гр. Угърчин, където спектакълът беше посрещнат с аплодисменти и възхищение, приказката „Алиса в сраната на чудесата“ внесе радост и в градовете Перник и Своге.

Публиката се наслади на специално създадени балетни композиции, изиграни от по-големите ученици на школата, които пресъздават ключови моменти от историята на Алиса:

„Есенни листа“ – танц, който символизира промените и магията на сезоните

„Цветна градина“ – сцена, изпълнена с грация и нежност

„Вода и птици“ – динамичен танц, напомнящ за ефирното движение на природата

„Омагьосаната гора“ – мистериозна и вълшебна хореография

„Танц на илюзиите“ – отражение на странния и сюрреалистичен свят на Луис Карол

„Чаено парти“ – закачлив и забавен танц с Лудия шапкар, Мартенския заек и техните гости

„Рози“ – сцена, която ни отвежда в градината на Кралицата на купите

„Стражи“ и „Карти“ – танци, които представят войската на Кралицата

„Игра на крокет“ – сценично представяне на абсурдната игра от приказката

Интересен акцент е, че във всеки град от турнето най-малките балерини в спектакъла (6-8 години) бяха различни. Те изпълняват ролите на играещи деца, зайчета, жаби и катерички, допълвайки цялостната магия на сцената.

В главните роли се изявяват най-големите балерини на школата, което превръща всяко представление в уникално изживяване.

Солисти:

Алиса – Евгения Данчева, Кралица на купите – Дарина Александрова, Крал – Едоардо Юрато, Белия заек – Георгия Маркова, Херцогиня – Светлозара Апостолова, Сестри на Алиса – Елица Дакашева и Михаела Трендафилова, Лудия шапкар – Светлозара Апостолова, Чеширския котарак – Боряна Лачева, Гъсеницата – Виктория Угринова, Мартенския заек – Елица Дакашева, Катерица – Божидара Кръстева, Мишка – Михаела Трендафилова, Мнимата костенурка – Ема Петкова, Жаба – Виктория Угринова.

Хореографията на спектакъла е дело на Нина Гачевска, Боряна Лачева, Виктория Трайкова, Лили Крумова, Адриана Алисиенова, Дария Тимчева, Теодора Димитрова и Ива Делева.

Балетна школа „Тиара“ е една от най-престижните в гр. София, а тази година празнува и своят 10-ти рожден ден. Школата разполага с 12 зали из целия град, в които се обучават над 500 деца. Основател и ръководител на школата е балетния педагог - балерината Нина Гачевска, чиято отдаденост и страст към изкуството вдъхновяват младите таланти да разгръщат потенциала си.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.