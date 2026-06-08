Николай Коларов се завръща на българска сцена

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Николай Коларов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Кларинетистът Росен Идеалов, виолончелистът Николай Коларов и пианистката Инес Симеонова се събират на една сцена, за да изнесат концерт -матине в програмата на МФ "Софийски музикални седмици". Събитието ще се състои на 27 юни, събота, от 12.00 ч. на обед!

Билетите се продават на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим!

В програмата ще прозвучат творби от Лудвиг ван Бетовен, Петър Петров, Роберт Мучински и Либи Ларсен.

Триото на композиторката Либи Ларсен - Трио Ноар - ще има на концерта своята българска и Европейски Съюз премиера. Либи Ларсен е композиторка от Минесота, САЩ и е получавала Грами за класическа музика

Виолончелистът Николай Коларов е създател на Balkanicus Ensemble /Ансамбъл Балканикус/ от Минеаполис, щата Минесота. В състава участват още Джил Доу (пиано), Патрик О‘Кийф (кларинет) и Фернандо Меза (ударни). Ансамбълът води началото си от 2003 година, когато българският виолончелист започва серия концерти от балканска камерна музика, които да представят тази непозната на американската публика страна от балканските култури. Преди повече от десет години Балканикус прераства в Институт за Балканско Изкуство Култура и История (BIBACH), който организира освен камерните концерти, фолклорни фестивали, лекции и изложби. Ансамбълът гостува в България за първи път през 2023г. по време на Международния фестивал "Софийски музикални седмици". Припомняме ви, че от 2010г. Николай Коларов води и седмично радиопредаване за балканска музика в KFAI, Минесота.





