„Никой не си отива завинаги“ е дебютът на фотографката Иоанна Иванова в София

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с фотографката Иоанна Иванова и Велина Стефанова - съосновател на фондация Бека, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 24 март от 19:00 часа на бул. “Васил Левски” 57 ще бъде представена дебютната фотографска изложба „Никой не си отива завинаги“ на младия фотограф Иоанна Иванова.

Преди повече от една година BECA Foundation откри своята нова концептуална галерия, която бързо се утвърди като динамично изложбено пространство, представящо работата на млади автори. Събитията привличат разнообразна и широка публика, а вече няколко експозиции получиха предложения да бъдат показани пред международна аудитория. Това е осма поред изложба на студенти от Академията, а всяка една от тях не само подкрепя развитието на талантливи автори и насърчава тяхната творческа реализация, но е част и от един по-голям процес на развитие на съвременната българска фотография.

Проектът е дълбоко послание, че да си слаб и тъжен не е неудобно, нередно или неприемливо. Болката е универсална, всеки я познава. И всички знаем, че всъщност никой не си отива завинаги!

Иоанна Иванова е визуален артист, родена в София, с дълбока връзка с изкуството още от детска възраст. Пътят ѝ преминава през различни форми на творчество – рисуване, музика, театър – които оформят артистичния ѝ светоглед. Професионално се развива в сферата на компютърната анимация, визуалните ефекти и дизайна, работейки за водещи агенции в чужбина повече от десет години. Там тя придобива опит в създаването на визуални разкази и изграждането на творчески общности.

Фотографията пленява вниманието ѝ още в гимназиалните години, но истински я преоткрива през 2022 г. в труден за нея житейски период. Благодарение на обучението в академия BECA намира вдъхновение, нова перспектива и средство за себеизразяване. За Иоанна фотографията е мост между личния свят и външната реалност, трансформиращо преживяване и средство за осмисляне на човешките взаимоотношения. Работата ѝ е силно емоционална, интуитивна и изследва теми като памет, идентичност и принадлежност.

В дебютната си фотографска изложба "Никой не си отива завинаги" Иоанна Иванова ще ни поведе на лично, но същевременно универсално пътуване през загубата, скръбта и неизменната връзка с тези, които вече не са тук, но никога не си отиват напълно.

ЗА ФОНДАЦИЯТА:

BECA Foundation е организация с нестопанска цел, която е насочена към разширяване на визуалната култура и креативност в сферата на фотографията, ангажиране на нова публика и подкрепа на нововъзникващи фотографи. Чрез качествени образователни възможности и творчески програми фондация BECA насърчава развитието на талантливи млади фотографи и има за цел да популяризира важността на фотографския разказ. Фондацията е създадена, за да направи тази мисия възможна в сътрудничество с други организации и партньори от национално и международно ниво.

Наша основна мисия е да се насърчаваме усет за създаване на визуално изкуство, оценка и съхраняване на българската фотография сред обществото на все по-визуално развиващия се свят. Силата на визуалния разказ е сигурен път към осъществяване на пряко взаимодействие със зрителя. По този начин могат да бъдат адресирани социални теми чрез езика на фотографията, които да достигнат и ангажират широката аудитория. Тези качества на визуалния разказ аргументират неговата важност и необходимост за съвременното общество и го поставят в центъра на редица социални процеси.

Предстоящата изложба „Никой не си отива завинаги“ е част от дългосрочната инициатива на Фондацията да подкрепя творческата реализация на дебютни изложби на млади фотографи като по този начин допринесе към идеалната си цел. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Дебюти“.