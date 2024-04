Нидерландският майстор на четката Клас Клустербор гостува в София с изложбата "Слънчеви пейзажи"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с нидерландския художник Клас Клустербор и с румънската кураторка Мария Рус Божан в превод на Марина Славова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Изложбата „Слънчеви пейзажи“ ще бъде открита на 11 април в столичната галерия "Структура" и ще продължи до 30 май. Тя очертава програмната и многостранна работа на художника Клас Клустербор, често представяна като непредсказуемо съзвездие от продуктивни визуални търсения, които свързват множество разкази. Куратор е Мария Рус Божан.

Завладяващата инсталация се състои от абстрактни картини и обекти от различни творчески периоди, както и от непоказвани досега видео произведения. Тя се занимава с тема, която е еднакво позната и загадъчна - слънцето.

Без да прибягва до директно представяне, Клас Клустербор развива идеята си, като изхожда от заключението, че всичко, което съществува в космоса, функционира в движение и в модели на кръгове. Кръговете символизират цикли, трансформация, а също и откровение, но за автора те загатват и факта, че в основата на всички неща има и празнота. И все пак празнотата в този случай означава просто друга форма на просветление, чрез освобождаване от привързаността към възприятията и предубедените идеи, и преживяване на реалността с отворен ум.

Чрез привличане на вниманието към една непрекъснато развиваща се образност, като символи, представящи слънцето, Клустербор предлага в тази изложба различен подход чрез редица абстрактни картини и видеоклипове, в които кръговете, кръговите движения и свързаните с тях цветове служат като препратка към лични преживявания.

В контраст със силните цветове на картините, в които кръговете и точките се превръщат в почти обсебващ модел, художникът поставя в центъра на инсталацията серия от видеоклипове, които съдържат заснети пърформанси, заедно със смели изследвания на светлината и цвета.

Докато абстрактните му картини никога не се опитват да създадат образ, а вместо това представят безкрайни вариации на боята като предмет сам по себе си, видеоклиповете са нови и чувствителни изследвания на цвета в движение в диалог със заобикалящата ги среда.

В центъра на инсталацията, зад екраните, на които се възпроизвеждат видеоклиповете, от тавана са окачени тъкани в ярко червено, синьо и изумрудено зелено, които създават мултисензорна сценография, поетично подчертаваща идеята за реалност в постоянно движение.

Дълбоко философска, но в същото време лека по отношение на естетическия облик, тази концептуална хореография има за цел да подчертае ангажимента на художника да създаде пространство за визуално преживяване, като влиза и излиза не само от сферата на живописта, скулптурата, видеото или друга медия, но също така влиза и излиза от предварително заложените модели и перспективи за нашия свят.

Клас Клустербор принадлежи към водещото поколение нидерландски художници, чието творчество се развива след движенията Fluxus и Zero. Той е известен с интердисциплинарната си практика и проекти за конкретни места, които съчетават концептуална и екшън живопис, скулптура, видео и пърформанс.

Клас Клустербор (Грот-Шермер, 1959 г.) живее и работи в Шермерхорн, Нидерландия. Учи в Rijksakademie, Амстердам. Самостоятелните му изложби включват: Rephrase, Revise, Replace, Национален музей за съвременно изкуство, Букурещ, The Rules and the Game, Музей Kröller Müller, Отерло (2022), Follow Suit, Hidde van Seggelen Galerie, Хамбург (2021), Hoogspel, Галерия Kristof de Clercq, Гент (2021), Act Between Sliding Doors, Hedge House, Buitenplaats Kasteel Wijlre, Wijlre (2020), 2 steps - 3 steps, Ellen de Bruijne Projects, Амстердам (2020), Boijmans drive-thru museum, Ahoy, Ротердам (2020); Everything can be Anything, Galerie Kristof De Clercq, Гент (2019); De Meest Eigentijdse Schilderijen, Museum Dordrecht (2018); Despise The Solid Burgher, But Drink Deep From His Flagon, NAP2, Амстердам (2018); Kunst van formaat, Museum Boijmans van Beuningen, Ротердам (2018); The Painted Bird, Marres, Маастрихт (2017); Annie Gentils Gallery, Антверпен (дуетна изложба с Франк Кулен, 2017); Voorraad, Galerie van Gelder, Амстердам (2016); Guts (No Guts), Kristof de Clercq Gallery, Гент (съвместно с Петер Моренс, 2015); Blue Suit, Bob van Orsouw Gallery, Цюрих (2014); Painting XXXL: Клаас Клустербор, Крис Мартин и Джим Шоу, Submarine Wharf of Museum Boijmans van Beuningen, Ротердам (2013); Collectie van Valen Stedelijk Museum, Амстердам (2011); Villa Romana, Флоренция ( 2010); Sudsudvestur, Рейкявик (2009) и The Projection Project, Budapest Episode, Kunsthalle, Будапеща (2007).

Мария Рус Божан е международна художествена критичка и независим куратор, която живее и работи в Амстердам. По време на 30-годишната си кариера тя организира международни проекти, включващи основополагащи фигури на румънската художествена сцена като Ана Лупаш, Корнел Брудашку, Йоан Сбарчу, Йон Григореску, Пол Неагу, както и допринася за дебюта на най-успешните съвременни художници от новото поколение, сред които Виктор Ман, Адриан Гение, Чиприан Мурешан и Алин Бозбичиу. Дългогодишното ѝ сътрудничество с германския художник Улай (1943-2020) води до публикуването на авторитетната монография „Шепот“, която през 2015 г. е отличена с наградата на AICA за Нидерландия. Тя е куратор на първата международна ретроспектива на Улай в Centro Parraga Murcia, 2005 г., и допринася като експерт за последните ретроспективи в Schirn Kunsthalle, Франкфурт, 2016 г., и Stedelijk Museum, Амстердам, 2020 г. Мария Рус Божан е съкуратор на "Performing History", румънският павилион на Венецианското биенале през 2011 г. В периода 2017-2020 г. тя е куратор на три ретроспективни изложби и редактор на няколко публикации, посветени на известната полска художничка Магдалена Абаканович. Мария Рус Божан е председател на европейската фондация ArtEast, а от 2008 г. ръководи MB Art Agency – платформа за кураторски проекти и артистични консултации, посветена на източноевропейското изкуство.