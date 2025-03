Немският кинорежисьор Файт Хелмер: "Снимачният процес с животни в киното е много дълъг"

Your browser does not support the audio element.

Когато малката маймунка Акико избягва от зоологическата градина, тя се впуска в изпълнено с приключения весело пътешествие, като сключва необичаен съюз с орел, енот и хамелеон. Заедно те ще ѝ помогнат да постигне целта си – да се събере отново със семейството си и да помогне за освобождаването на всички животни в града.



„Вълнуващо приключение за цялото семейство! На пръв поглед филмът се развива в света, който познаваме. Но скоро разбираме, че около нас има фантастичен паралелен свят, в който живеят толкова много различни животни. Те използват различни предмети от ежедневието по изобретателни начини, което ни предлага нова гледна точка към градовете, в които живеем.“, споделя Файт Хелмер.

Файт Хелмер- Немският режисьор и сценарист Файт Хелмер е роден на 24 април 1968 г. Започва да снима филмчета, когато е 14-годишен. След като завършва училище, стажува в немската телевизия NDR. Два месеца преди падането на Берлинската стена той се мести в Източен Берлин, за да учи режисура в прочутото училище „Ернст Буш“. От 1991 г. до 1997 г. Хелмер учи филмова режисура в Мюнхен. Първият му игрален филм е Тувалу, който печели над 32 награди. Филмът му Абсурдистан (2008) е показан на Сънданс и на Международния филмов фестивал в Москва.

ФИЛМОГРАФИЯ1989 Tour d'amour – къс.1990 Бандити (Die Räuber) – къс.1992 Zum Greifen nah – къс.1993 Чистачът на прозорци (Der Fensterputzer) – къс.1994 Айфеловата кула (Tour Effel) – къс.1995 Изненада! (Surprise!) – къс.1999 Тувалу (Tuvalu)2000 Градски животи: Берлин (City Lives: Berlin) – док.2001 Къщата на щастието (Freudenhaus) – къс.2001 Узбек Експрес! (Uzbek Express!) – къс.2001 Внимавай вечер (Hati-Hati, Malam-Malam!) – къс.2003 Порта към Рая (Gate to Heaven)2004 Грузинско лято (Georgian Summer) – къс.2005 Boom – къс.2005 Зад дивана: Кастинг в Холивуд (Behind the Couch: Casting in Hollywood) – док.2005 Caspian Bride – къс.2008 Абсурдистан (Absurdistan)2009 Душанбе с любов (Dushanbe with Love)2011 Байконур (Baikonur)2014 Quatsch und die Nasenbärbande2018 Сутиенът (The Bra)