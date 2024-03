Нехир Туна: "Саундтракът на "Пансион" е записан с румънски оркестър"

Your browser does not support the audio element.

"Саундтракът на "Пансион" е записан с румънски оркестър. Проследих звукозаписите онлайн. Надявам се музиката на Ави Медина да заживее собствен живот извън филма". Това сподели пред Classic FM младият турски кинорежисьор Нехир Туна. Той гостува в България за представянето на своя филм "Пансион", който е включен в Балканския конкурс на 28-ото издание на София филм фест. Филмът ще бъде показан в столицата на 20 март, сряда от 18.00ч. в Културен център "G8" и на 21 март от 13.00ч. в Euro Cinema.