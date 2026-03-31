НАТФИЗ отбелязва 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов

На пресконференция в присъствието на чл.-кор. проф. дфн. Мирослав Дачев (Ректор, НАТФИЗ), г-н Васил Василев (Директор, Народен театър "Иван Вазов"), г-н Милен Митов (Генерален директор, Българско национално радио), г-н Христо Мутафчиев (Председател, Съюз на артистите в България), г-н Кирил Вълчев (Генерален директор, Българска телеграфна агенция), г-жа Биляна Генова (Директор, Дирекция "Култура" в Столична община) бе представена цялостната програма от инициативи, посветени на юбилея.

Сред тях се открояват Тържествен академичен съвет на 6 април, включващ отпечатване на юбилейна пощенска марка с лика на Кръстьо Сарафов и връчване на отличия за цялостен принос на доайените на НАТФИЗ; церемония по погребване на сърцето на Кръстьо Сарафов през седмицата на 20 април и откриване на изложба, посветена на Кръстьо Сарафов, на 28 април, в Алтернативен театър НАТФИЗ.