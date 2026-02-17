Найден Тодоров гостува в емблематичната концертна зала Тонхале - Цюрих

На 28 март маестро Найден Тодоров ще застане на пулта на Филхармоничния оркестър на Тюрингия за концерт в Тонхале - Цюрих — една от най-престижните концертни зали в Европа и емблематично пространство за симфоничната музика.

Програмата обединява три ключови фигури на романтизма — Михаил Глинка, Феликс Менделсон Бартолди и Пьотр Илич Чайковски — в музикален разказ, който проследява пътя на класическата музика на XIX век. Концертът предлага драматургична линия, в която стиловете се допълват и изграждат цялостна художествена перспектива върху развитието на европейската музикална естетика.

Найден Тодоров е сред утвърдените български диригенти с активна международна кариера и широк репертоар — от симфоничната музика до оперни продукции и съвременни стилове. Работил е с много водщи европейски оркестри и солисти, като се отличава със стил, съчетаващ аналитична яснота, драматургично мислене и силно сценично присъствие. Наред с международната си дейност той играе ключова роля в развитието на музикалния живот в България чрез художествени и институционални инициативи.

Маестрото ще използва гостуването си в Цюрих за да финализира преговорите за гостуването на Софийската филхармония в Тонхале през следващия музикален сезон.

Филхармонията на Тюринген е оркестър с дълбоки исторически корени, съчетаващ музикалното наследство на градовете Гота и Айзенах — региони, свързани с богатата германска културна история. Историята на оркестровото музициране в Гота достига до придворната капела от XVII век, което придава на състава историческа значимост. Днес оркестърът развива динамичен концертен живот, включващ класическия репертоар, тематични програми и международни гостувания.

Открита през 1895 г.от Йоханес Брамс на диригентския пулт и проектирана от прочутото виенско архитектурно бюро Fellner & Helmer, Тонхале - Цюрих е сред най-реномираните концертни зали в Европа, известна със своята изключителна акустика и елегантна архитектура. След мащабна реставрация, завършена през 2021 г. залата възвръща оригиналния си блясък и продължава да бъде дом на международни оркестри, диригенти и солисти от най-високо ниво.