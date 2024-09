Най-старият професионален хърватски струнен квартет дебютира днес в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с примаруиса на „Загреб квартет“ Мартин Кърпан в превод на Анастасия Бакалова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Известният хърватски струнен „Загреб квартет“ ще дебютира на 16 септември 2024 г., понеделник, от 19.00 ч. до 20.30 ч. в Камерната зала на Софийската филхармония (ул. „Аксаков“ 1). Класическият камерен концерт е организиран от Посолството на Република Хърватия в Република България и ще се проведе в присъствието на посланика на Република Хърватия Н. Пр. г-жа Ясна Огняновац.

Билети можете да намерите на касата на концертен комплекс „България“ и в мрежата на Ивентим.

Снимка: Embassy of Croatia in Bulgaria

Основан като първи по рода си постоянен и професионален ансамбъл на хърватската музикална сцена, „Загреб квартет“ изнася първия си концерт на 25 април 1919 г. Oще тогава „Загреб квартет“ установява високи стандарти на дейността си, които още го правят гръбнака на загребската и хърватската квартетна музика.

Освен в Европа, на няколко пъти провеждат големи турнета в Съединените американски щати, бившия Съветски съюз, Русия, Канада, Австралия, Нова Зеландия и т.н. Рано започват и с практиката да си сътрудничат с други изявени музиканти-солисти.

Репутацията на членовете на Квартета се затвърждава от нови чуждестранни турнета и гостувания. Имат концерти в Консертгебау в Амстердам, Пражкия Рудолфинум и лондонската концертна зала St. John's Smith Square през сградата на ООН в Ню Йорк до концертната зала в Гуанюан, Китай, на които изпълняват капитални произведения като Изкуството на фугата на Бах и последните струнни квартети на Бетовен, а също така имат и уникално изпълнение на Седемте последни думи на Христос на Йозеф Хайдн в криптата на църквата Св. Анна в Йерусалим. През 2012 г. позицията на първа цигулка за кратко е поета от Сергей Евсеев и Марин Марас, а от сезон 2017/2018, заедно с Давор Филипс (втора цигулка), Хървойе Филипс (виола) и Мартин Йордан (виолончело), Мартин Кърпан свири като първа цигулка.

Концертът е част от културната програма на Посолството на Република Хърватия в Република България за 2024 г. в сътрудничество със Софийската филхармония и с финансовата подкрепа на Министерството на външните и европейските работи на Република Хърватия.