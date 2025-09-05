"Повече за книгите" по Classic FM: „Алея на книгата“ предстои в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с новия председател на УС на Асоциация „Българска книга“ Петя Господинова-Йончева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

София посреща 13-тото издание на „Алея на книгата“ – най-мащабното изложение на открито за книги у нас, което ще се проведе от 8 до 14 септември. Организатор е Асоциация „Българска книга“ в партньорство със Столичната община, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, БТА и ЕКОПАК. Събитието е част от културния календар на София за 2025 година. „Алея на книгата“ ще отвори официално на 8 септември в 11:00 ч., а музикална програма ще започне още от 10:30 ч. Работното време е от 10:00 до 20:00 ч., а в неделя – до 19:00 ч.

Рекорден брой участници

Тази година форумът събира 150 издатели, разположени в 61 шатри по булевард „Витоша“ и в пространството пред НДК. „Витошка ще се превърне в книжна улица – място за срещи с автори, илюстратори и читатели. Това е празник за София и за всички приятели на книгата,“ подчертава новоизбраният председател на Асоциация „Българска книга“ Петя Господинова-Йончева пред Classic FM.

Програма и акценти

Посетителите ще открият богат избор от нови заглавия, премиери, срещи с автори и дискусии. Специално внимание ще бъде отделено на учебниците и помагалата, които ще се предлагат на преференциални цени. „Това е жест към родителите и учениците преди началото на учебната година,“ пояснява Йончева.

Цени и предизвикателства

По думите ѝ цените на книгите не се очаква да се покачват след въвеждането на еврото. „Смятам, че всичко ще се случи в рамките на разумното. Книгоиздателите вече печатат кориците с цена и в лева, и в евро,“ казва тя. В същото време издателите настояват за законодателни промени срещу пиратството и нерегламентираното разпространение на електронни и хартиени книги.

Мисия „Грамотност“

Йончева акцентира върху тревожните данни за функционалната неграмотност у нас: „Децата четат, но не разбират текста. Това е национален проблем, който изисква общи усилия на институции, училища и родители. Най-важен остава личният пример – ако родителите четат, децата също ще четат.“

Паметник на Владимир Вазов

Освен като председател на УС на Асоциация „Българска книга“ , Йончева управлява екипът на „Сиела“, който реализира значима инициатива за Деня на Съединението. На 6 септември от 11ч. до метростанция "Хаджи Димитър" ще бъде открит паметник на генерал Владимир Вазов в София, финансиран от издателството. „Това е начин да отдадем почит и да оставим трайна следа,“ коментира Йончева.