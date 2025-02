Най-доброто от Ханс Цимер се събира в THE WORLD OF HANS ZIMMER II - A NEW DIMENSION

Създателят на вечните саундтраци към „Pirates of the Caribbean" и „James Bond", Ханс Цимер, обявява новия си двоен албум „The World Of Hans Zimmer - Part II: A New Dimension", който излезе на 31 януари 2025 г. Дългоочакваното продължение на прочутата колекция от 2019 г. „The World of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration" включва над 2 часа музика, пресъздаваща 17 от най-емблематичните му филмови композиции. Сред акцентите са кратката, завладяваща концертна версия на „Final Ascent" от „No Time to Die", интерпретацията на „A Time of Quiet Between the Storms" от „Dune II" и новата романтична сюита от „The Prince of Egypt". Освен това Ханс Цимер се връща с нов аранжимент на един от класическите си саундтраци от 90-те години - „The Rock".

Ханс Цимер споделя: „Взимаме музиката, която феновете познават и обичат, и я представяме с обновено усещане за енергия, мащаб и емоция. Тези нови оркестрови сюити са доказателство за невероятните музиканти, с които съм имал удоволствието да работя, и за магията, която се случва, когато се съберем заедно с оркестъра. Става въпрос за улавянето на тези трансформиращи моменти в изпълнението."

За „The World Of Hans Zimmer - Part II: A New Dimension" композиторът обединява солисти и музиканти от цял свят в звезден ансамбъл, сред които певците Lebo M, Lisa Gerrard, Gan-ya Ben-gur Akselrod и Nokukhanya Dlamini, мултиинструменталистът Pedro Eustache, Juan García-Herreros (бас китара), Alexios Anest (китара), Eliane Correa (пиано), Mariko Muranaka (виолончело), Rusanda Panfili (цигулка) и перкусионистите Aleksandra Šuklar, Luis Ribeiro и Lucy Landymore. Заедно те свирят с Odessa Orchestra & Friends и Nairobi Chamber Choir под диригентството на Gavin Greenaway.