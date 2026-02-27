В ефир

Pop out player
7

Програма
Новини
Награда на Classic FM ще бъде връчена на Международния конкурс „Проф. Боян Лечев“ в София

Награда на Classic FM ще бъде връчена на Международния конкурс „Проф. Боян Лечев“ в София

Националният конкурс „Орфей на бъдещето“ излиза извън границите на страната под ново наименование

Публикувано на 27.02.2026

След успешното провеждане на Национален конкурс „Орфей на бъдещето“ през изминалата година, през тази година конкурсът излиза извън границите на България.

В чест на 100-годишнината от рождението на проф. Боян Лечев, конкурсът кани млади таланти от цял свят и се превръща в Международен конкурс „Проф. Боян Лечев“.

Място на провеждане:
Първи тур – в Център по себепознание „Орфей“
Втори тур, заключителен концерт и официално награждаване – в залата на Националното музикално училище в София

Условията за участие ще откриете тук: https://osc.bg/…/2020-11-21-14…/drugisabitia/504-27-03-2026

Това е покана към бъдещето на музиката – към смелите, талантливите и вдъхновените! Очакваме ви, за да създадем заедно още една незабравима музикална история.

Ключови думи:
© Радиокомпания Си.Джей ООД. Всички права са запазени.