Награда на Classic FM ще бъде връчена на Международния конкурс „Проф. Боян Лечев“ в София

След успешното провеждане на Национален конкурс „Орфей на бъдещето“ през изминалата година, през тази година конкурсът излиза извън границите на България.

В чест на 100-годишнината от рождението на проф. Боян Лечев, конкурсът кани млади таланти от цял свят и се превръща в Международен конкурс „Проф. Боян Лечев“.

Място на провеждане:

Първи тур – в Център по себепознание „Орфей“

Втори тур, заключителен концерт и официално награждаване – в залата на Националното музикално училище в София

Условията за участие ще откриете тук: https://osc.bg/…/2020-11-21-14…/drugisabitia/504-27-03-2026

Това е покана към бъдещето на музиката – към смелите, талантливите и вдъхновените! Очакваме ви, за да създадем заедно още една незабравима музикална история.