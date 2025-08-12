Националният музикален театър получи международно признание за сценичен плакат

Четири плаката на Националния музикален театър „Стефан Македонски“, създадени от художничката Ирина Пенева, бяха селектирани за участие в основната колекция на 11-то Международно триенале на сценичния плакат – София 2025. Престижният форум включва 322 плаката от 157 автори от 32 държави, което поставя България и институция като Музикалния театър сред водещите в световната визуална сценография.

Ирина Пенева е авторът на театралните плакати за селектираните постановки: “Криворазбраната цивилизация”, “Славеят“, “Снежанка и седемте джуджета”, “Зайченцето бяло”. Нейният изразителен графичен език и усещане за театралната естетика са разпознаваем белег на визуалната идентичност на Музикалния театър през последните години. Подборът на нейни творби в основната селекция на Триеналето е не само признание за индивидуалния ѝ талант, но и за устойчивата визия на Музикалния театър да утвърждава сценичния плакат като съвременно изкуство, като не го отделя от цялостната естетика на спектаклите, а го превръща в част от живото културно преживяване.

Международното триенале на сценичния плакат – София е един от най-авторитетните форуми в световен мащаб за сценична графика и визуална комуникация, провеждан на всеки три години от 1995 г. Организира се под патронажа на Министерството на културата и с подкрепата на Столична община, обединявайки артисти, театрали и дизайнери от цял свят.

Участието на Националния музикален театър в това издание потвърждава неговата активна роля както на сцената, така и в развитието на визуалните изкуства, свързани с театъра.