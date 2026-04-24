Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязва 135 години от рождението на Сергей Прокофиев

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще представи експозиция с библиотечни материали по повод 135 години от рождението на Сергей Прокофиев.

Сергей Прокофиев е един от най-значимите композитори на ХХ век, пианист и диригент, известен със своята ярка мелодика, силен ритъм и новаторски музикален език. Роден на 23 април 1891 г. в село Сонцовка, в тогавашната Руска империя, от ранна възраст проявява изключителен музикален талант.

През 1904 г. Прокофиев постъпва в Петербургската консерватория (дн. Санктпетербургската държавна консерватория „Николай Андреевич Римски-Корсаков“), където изучава композиция, пиано и дирижиране.

След Октомврийската революция през 1917 г., Прокофиев напуска родината си и започва активна международна кариера. В следващите години живее и работи в САЩ, Франция и Германия, утвърждавайки се като един от най-впечатляващите представители на модерната музика.

След окончателното си завръщане в Съветския съюз, Прокофиев създава някои от най-популярните си произведения.

Днес музиката му остава важна част от световното музикално наследство и продължава да се изпълнява на сцените по целия свят.