На столичното летище откриха изложбата „България и Испания. 30 години заедно на Антарктида“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече за проявите в България по повод Испанското председателство на Съвета на ЕС и за подкрепата към България за влизане в Шенген, както и за произхода на националния празник на страната- 12 октомври, от интервюто на Георги Митов-Геми с Н.Пр Алехандро Поланко - посланик на Кралство Испания в България, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Летище София, Посолството на Кралство Испания в България и Българският антарктически институт откриха изложбата „България и Испания. 30 години заедно на Антарктида“. Изложбата е част от културните събития, организирани по повод испанското председателство на Съвета на ЕС, а домакин е най-голямото българско летище – мястото, от което започва пътуването до Ледения континент.

"Тази изложба е символ на дългогодишното приятелство и сътрудничество в антарктическите изследвания между България и Испания. Летище София също подкрепя популяризирането на работата на учените на Антарктида чрез документални филми. Само след броени дни ще посрещнем и представим на българската публика известния испански писател и изследовател Хавиер Качо, чиято кариера вече четвърт век е свързана с Ледения континент.“, каза Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на компанията, която управлява столичния аеропорт по време на откриването.

На събитието присъстваха още Н. Пр. Алехандро Поланко, посланик на Испания, проф. Христо Пимпирев, директор на Българския антарктически институт и гости от различни държавни институции.

Посланикът на Испания изтъкна нивото на двустранното сътрудничество в Антарктида, „което надхвърля строго институционалното“ и дори „ достига до човешката страна, другарството и приятелството“ между изследователите на научните бази на двете страни. „Има голяма символика в доброто разбирателство, което съществува между нашите страни, че двата най-отдалечени географски полуострова на европейския континент се радват на такова добро и плодотворно съседство в далечна Антарктида“, добави той.

Изложбата посветена и на честването на 110-годишнина от установяването на отношения между Испания и България включва и изображения, които подчертават значението на доброто сътрудничество, което обединява двете страни. Снимките в експозицията са на новия български океанографски кораб „Св. св. Кирил и Методий” от навлизане в пристанището „Картахена“ (Испания) на 14 април 2023 г. за логистична спирка на испанска територия за зареждане на гориво и провизии по време на първото си пътуване до Антарктида в рамките на 31-вата българска експедиция, както и тези на остров Качо и връх Поланко, получили названията си наскоро.

Тази уникална изложба представя постижения и научни открития, направени от българските и испански антарктически екипи през последните три десетилетия. Преминаващите през летище София ще имат възможността да се запознаят с фотографии от експедициите, иновативни научни изследвания и истории на приключенията на смелите изследователи до края на годината.

Сред предстоящите събития в България във връзка с председателството на Съвета на ЕС, са концерт авторитетния български пианист Людмил Ангелов, кинематографски проект в кино-литуратурния фестивал „Синелибри“. "Две много красиви изложби сме подготвили – едната е свързана с испанските пейзажи, които ще разположим в центъра на София, а втората ще бъде със снимки – съвместно с Държавна агенция „Архиви“, Министерството на външните работи и БТА по повод 30 години от приятелските ни връзки в рамките на НАТО и ЕС", каза пред Classic FM Н.Пр. Алехандро Поланко.