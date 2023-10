На петък 13-ти Илона Иванова дебютира в „Графиня Марица“

Your browser does not support the audio element.

Макар и оригиналното заглавие на постановката да е „Графиня Марица“, на публиката ще бъде представен нов прочит с обновено заглавие, а именно „Графиня Марица – чардаш, шоколад и рокендрол“. Оригинално фокусираща се върху 20-те години на миналия век, вместо това новата версия на шедьовъра на Калман ще пренесе публиката в 50-те години, когато се заражда рокендрола, чийто най-известен представител е Елвис Пресли. Подобно на похвата на този стил музика, разчупващ стереотипите и дълго установените норми на статуквото, обновената версия на постановката ще представи авторския аранжимент на Румен Бояджиев-син и обработка на либретото от Марияна Арсенова (режисьор) и Александър Мутафчийски (асистент-режисьор). Това разкрива Илона Иванова пред Classic FM в навечерието на спектакъла в Музикалния театър в София, който ще се играе на 13-ти октомври от 19.00ч. Тя се присъединява към екипа година и половина след официалната премиера на „Графиня Марица“, като е избрана за ролята на госпожица Лиза (в оригинал: контеса Лиза), в която ще направи своя дебют.

Докато в оригиналната постановка контеса Лиза е приятелка на графиня Марица, в преработената версия госпожицата е сестра на граф Тасило Терен. Илона разказва как, обеднели, макар и с благородническо потекло, двамата брат и сестра работят като управител и неговата секретарка в шоколадовата фабрика на графиня Марица, където се развива случващото се. Госпожица Лиза среща буен младеж на име Жупан, в когото с течение на действието се влюбва и двамата посрещат финала като субретната двойка на произведението. Партньор на Илона в ролята на забавния второстепенен персонаж Жупан ще бъде Денко Проданов, към когото тя отправя специална благодарност за помощта му с разучаването на хореографията. Гласовитата певица и оперетна артистка определя като най-важни качества на една субретка пластичността и умението за съчетаване на изкусна актьорска игра с интензивен танц и пеене. Илона Иванова допълва още, че хореографията на Йоана Стоянова представлява сериозно предизвикателство със своите акробатични елементи, изискващо от субретната двойка способност за бързо възприемане на движенията, добра работа в екип и енергично изпълнение.

Илона коментира все по-големите изисквания на публиката към артистите, изтъквайки като важни аспекти например звука и, по-конкретно, тембъра на гласа, външния вид и гъвкавостта. Като възможна причина за тази нарастваща взискателност, талантливата артистка посочва скоропостижно развиващата се свързаност на света в различните му географски ширини благодарение на информационните технологии и интернет пространството. Този обмен на информация подсилва духа на конкуренцията, вдигайки изискванията към стандарта на изкуството и формата, в който то бива представено на публиката.

Освен работата й в Музикалния театър, Илона Иванова е предоставяла своя глас също така при създаването на видеоигри. Тя ни запознава с „Балдърс гейт“ (ориг. “Baldur’s gate”) – световноизвестна игра, която въпреки краткото си време на пазара вече се радва на огромна популярност и перспектива за класиране, като най-добрата игра за 2023 година. Макар и да не е имала възможност лично да се наслади на самата игра, Илона разказва за участието си в работния процес по усъвършенстването й. Тя определя естеството на пеенето в играта като предизвикателство поради приликата му с мюзикълите и близостта му повече до поп жанра, отколкото до класиката. Гласа на Илона ще чуем в ролята на Алфира, а според нея в бъдеще би било възможно да му се насладим и на живо, тъй като все по-голяма популярност набират концертите, представящи саундтрака на видеоигри в живо изпълнение. Самата Илона вече е участвала в такъв заедно с Оркестъра на Classic FM в зала 1 на НДК. Тя коментира потенциала за развитие и популярността на видеоигрите, която според нея надхвърля тази на филмовия бранш. По думите й, с композитора на „Балдърс гейт“ Борислав Славов, че е възможно възникването на нов музикален жанр, а именно този, основан на сюжета на видеоигри.

Припомняме ви, че проектът с нейно участие е номиниран за Hollywood Music in Media Award през 2021 година в категорията Song – Video Game. Според Илона, това е доказателство за техния успех, тъй като въпреки конкуренцията в бранша, песента им е била една от общо шест, удостоени с тази номинация. Очарователната певица изразява своята надежда, че този успех би могъл да събуди интереса на младите хора към музикалното изкуство и да привлече нова публика в салона на Музикалния театър. Следващото превъплъщение на Илона Иванова ще бъде в премиерния спектакъл на мюзикъла "Целуни ме, Кейт" /“Kiss me, Kate“/ през ноември,където тя ще влезе в ролята на Хети - гардеробиерка на главната героиня.