На 4 декември Мария Каракушева представя "Nine- Чудото на живота"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Мария Каракушева, разположено в звуковия файл!

На 4 декември от 19 часа в Sofia Live Club пианистът и композитор Мария Каракушева ще изнесе бутиков концерт, на който ще изсвири авторски композиции от най-новият й проект "NINE", вдъхновен от нейното майчинство.

През ноември Мария Каракушева представи пред публика своя най-нов сингъл NINE и видеоклипа към него. На финала в столичното концептуално пространство The Steps, първите си артистични стъпки направи и нейното вдъхновение – едномесечния й син Кристо.

NINE е не само съвършения цикъл, който приключва с появата на ново същество, но и наименованието на музикален проект – сингъл и видеоклип, които по поетичен начин празнуват първите стъпки в майчинството на Мария.

Самата Мария определя NINE като - „песен без думи, песен за моя малък принц, който я слушаше още докато беше в утробата ми и създавахме нашата специална връзка“.

Музиката е за соло пиано, композирана е в деветия месец на бременността на Мария и символизира раждането на новия живот. За видеото водещото е било пресъздаването на пространство, близо до това на утробата, като в случая Мария разширява хоризонта и кани почитателите на музиката и на чудото на живота в необятната вселенска шир.

Преживяването на тайнството наречено бременност провокира Мария да погледне на тялото си по различен начин. „Бременността ме накара да заобичам тялото си, да оценя невероятните възможности на женското тяло. Никога не съм се снимала гола и по-скоро съм се придържала към много обрана и умерена визия, но в 9-и месец имах смелостта и пълния комфорт да разголя с тялото си и това да е красиво и естетично.“

Видеоклипът към сингъла е заснет от един от любимите фотографи на Мария – Енчо Найденов, а майсторът на визуалните ефекти Петко Танчев, с когото композиторката и пианистка работи от години, добави своя артистичен отпечатък и го превърна във магическо преживяване. Nine е поредната творческа колаборация на Мария с българския музикален продуцент и DJ Иван Шопов, с когото тя работи и върху предишния си албум Hearteclipse, в който отново присъства магическото 9 – толкова са композициите, включени в музикалния проект.

„Обичам българската публика и въпреки че последният ми концерт бе в Париж, очаквам с нетърпение новата си среща с една наистина любопитна, умна и обичаща любимите си изпълнителни публика. На 4 декември, от 19 часа, в Sofia Live Club е датата и мястото на новата ни среща!“, изненада почитателите си с предстоящ концерт Мария, която завършва дистанционно и специалността филмова музика в престижния университет „Бъркли“.

Продажба на билети за концерта:

https://www.eventim.bg/bg/bileti/maria-karakusheva-piano-recital-sofiya-sofia-live-club-596277