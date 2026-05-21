На 23 май 2026 г. предстои Европейска нощ на музеите

София, Пловдив, Варна, Монтана, Стара Загора, Пазарджик, Перник, Хасково, Ямбол, Кърджали, Лом, Елена и още градове из цялата страна се включват в тазгодишното 22-ро издание на инициативата. Цялата и най-акутална програма може да бъде открита на уебстраницата на инициативата: www.museumnight.bg

Публикувано на 21.05.2026

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Здрава Стоева - отговорник "Комуникации" на Френския институт в България, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Музеи, галерии и културни пространства отварят широко вратите си с богата, приветлива и разнообразна програма, която ще предложи необикновено преживяване с безплатни открития за цялото семейство: срещи, разговори, работилници, нестандартни посещения, артистични прояви и тематични обиколки, достъпни за всички.

Събитието се организира от Френския институт в партньорство с Министерство на културата, Столична община и с подкрепата на частни спомоществователи. Благодарение на партньорството с Обществото за циркулярна икономика „Нощта на музеите“ се простира до Варна и други градове в България. Вход свободен.

Само някои от акцентите на програмата в София:

Галерия „Куб“ – Топлоцентрала представя „Нестабилен баланс“ – изложба на българската артистка, живееща в Канада, Мария Кефирова, която разгръща хибриден свят между танц, пърформанс, звук и визуално изкуство. В Галерия „Синтезис“ публиката я очаква тур в изложбата "Импозиции" с нейния куратор Георги Димитров. „Импозиции“ е първата колаборация между галерия "Синтезис” и платформата "нонсофия", която събира шестима автори, работещи в полето на ненаративната фтография. Изложбата изследва основни геометрични категории и насочва към свободна интерпретация на образа и по-дълбоко вътрешно преживяване.

Във Френския институт предстои много специална вечер, прожекция на документалния филм на режисьора Георги Балабанов „Границата на нашите мечти“, разказващ историята на световноизвестния български художник Кристо и на неговия брат Анани. Вечерта ще се проведе в присъствието на артиста Лъчезар Бояджиев и на Пиер-Анри Дело, известен като основател на „Петнайсетдневката на режисьорите“ в Кан, генерален директор на фестивала на историческия филм в Песак. Начало в 18:30 ч. Вход с билети.

В Националната галерия - Квадрат 500 посетителите ще могат да разгледат експозиции от японска гравюра и африканско изкуство, както и изложбите „Лунатично“ на Николай Панайотов, „Джиро д’Италия. Кратка история на Италия на две колела“ и имерсивната изложба „Захари Зограф“. От 19:00 ч. в Атриума ще се проведе и ежегодното творческо ателие за деца. От 22:00 ч. предстои и лекция,  посветена на Българския павилион на Венецианското биенале.

Националната галерия – Двореца представя експозициите „Лика Янко. Пътуване към образа“, „Елена Карамихайлова...И продължавах да рисувам сама“ и „Дворецът за изкуството“ специални турове в изложбите на Елена Карамихайлова, Лика Янко и „Дворецът за изкуството“. Посетителите ще могат да се включат в специалните тематични турове.

В програмата предстоят още международният проект „Одисея: Солта на земята“ в галерия „Пунта“, поп-ъп изложбата „Разархивиране“ на Нора Ампова в ателие „Тротоар“ и „Phased Boundary“ на Стела Василева с куратор Бояна Джикова в Little Bird Place Gallery. Галерия DOZA представя „Ръководство на несъзнаваното“ на Деян Янев, която насочва вниманието към невидимите процеси на ума, интуицията и вътрешното напрежение.

Варна се готви за едно от най-очакваните културни събития в годината – Европейската нощ на музеите, която тази година обещава да надмине всички рекорди по посещаемост. За пръв път градът ще бъде домакин на толкова мащабно издание – над 50 музея, галерии и културни пространства отварят врати едновременно, превръщайки цяла Варна в жива сцена на изкуство, история и вдъхновение.

Програмата надхвърля традиционните музейни обиколки. Тазгодишното издание включва допълнителна програма с музика, игри и аудио подкаст с интересни разкази, които ще поведат публиката из скритите истории на града – идеален спътник за нощната разходка.

Хале 3 отново ще бъде сред акцентите – там ще се проведат базар и благотворителна изложба на хора с увреждания, която съчетава социална ангажираност с автентично творчество.

За любителите на киното – специална изненада: Фестивал „Карантина” гостува в ReBonkers с незабравим Кино-пикник под открито небе.

 Съвсем ново място попада за първи път в картата на Нощта – пространството на сдружение „Таляна” на ул. „Преслав” 23, където нови илюстрации и разкази разкриват тайните на стария град по неповторим начин.

 Музиката ще е навсякъде – от специално подготвени живи изпълнения пред Аквариума и Римските терми, до уникална рубрика на тема Варна в Vinyl Home – единственият специализиран магазин за плочи в града, където звукът на миналото среща духа на настоящето.

Нощта на музеите във Варна – повече пространства, повече истории, повече хора. За Бългрария се очакват близо 200 участващи културни институции и общо към 100 000 посетители

