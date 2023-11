На 20 декември хитовото дуо Игудесман и Джу пристига за първи път в София

Игудесман и Джу (IGUDESMAN & JOO), изумителното дуо класически музиканти, чиито концерти са пищна експлозия от виртуозност и комедия, клиповете им в YouTube са гледани над 50 милиона души, а концертите им разпродават от камерни зали до арени, ще свирят дебютират у нас на 20 декември от 19:30 часа в зала "България" по покана на BGTSC.

Първият им концерт в нашата страна ще бъде част от празничното коледно турне на Игудесман и Джу “A Little Silent Night Music” („Малка тиха нощна музика”). Двамата весели виртуози обещават, че в програмата ще влязат както техни щури интерпретации на коледни и новогодишни класики, така и техни авторски празнични композиции. Или накратко – чака ни вечер с коледна веселба, виртуозна музика и щедри порции смях.

Билетите са в продажба онлайн и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна и на билетната каса в зала "България". Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а могат да бъдат сканирани директно от телефон.

Алексей Игудесман е роден в Русия (тогава СССР) цигулар, композитор и комик, който 6-годишен емигрира със семейството си в Германия. Хюнг-Ки Джу е пианист, композитор и комик, роден в Англия в семейство на южнокорейски емигранти. Двамата се срещат в музикалното училище в Англия „Йехуди Менухин”, когато са 12-годишни, и както те твърдят, над порция fish & chips. Започват да изнасят концерти през 2004, като още тогава внасят комичен елемент в техните експресивни вариации по класически теми и песни от популярната музика. Свирят с бележити солисти като Емануел Акс, Джошуа Бел, Виктория Мулова, както и със световно известни симфонични оркестри. Като солисти Алексей Игудесман партнира на Ханс Цимер, а Хюнг-Ки Джу записва албум и свири на турне с Били Джоел. Двамата имат и музикално-театрално представление с Джон Малкович – „Музикалният критик”, с което и тази година тримата обикалят европейските сцени.

Сред хитовите им турнета, са „Малка кошмарна музика” (“A Little Nightmare Music”), „И сега Моцарт” (“And Now Mozart”), „Изсвири го отново” (“Play it Again”), „И сега Бетовен” (“And Now Beethoven”) и „И сега Рахманинов” (“And Now Rachmaninoff”). Мигновено стават любимци на публиката с невъздържаното си сценично поведение, в което внасят много хумор, докато изпълняват виртуозно класически музикални етюди. Затова и критика, и публика ги приветстват като изключителни класически музиканти и комедийно дуо.