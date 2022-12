На 19 декември 2022г. предстои "Новорождение"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с организатора арх. Пламен Мирянов - основател на фондация "Нашият дом е България", разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 19 декември (понеделник) от 19.30 часа в Софийската опера и балет и ще се проведе тържествен концерт "Новорождение". В програмата са включени църковно-славянски песнопения, симфонични изпълнения на класическа музика, оперни арии, фолклорни и рождественски песни, художествен прочит на библейски текстове.

Концертът ще бъде открит от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп. В програмата ще участват Смесен хор на БНР с диригент Любомира Александрова, Софийски свещенически хор с диригент ставрофорен иконом Кирил Попов, Братя Владигерови, Quarto Quartet, музиканти от Софийска Филхармония и оркестъра на Софийска опера и балет, Женски хор “Нуша” със солист и диригент Нели Андреева, Мария Павлова (сопран), Пламен Бейков (бас-баритон), Гуна Иванова, Ива и Велислава Костадинови, Вокална група “Спектрум”, Детски хор “Пим Пам”, Мариан Маринов, Янко Лозанов, Надежда Панайотова, Пламен Мирянов, Любомир Петкашев. Водещи ще бъдат Галина Димитрова и Веселин Калановски.

Концертът се организира от фондация "Нашият дом е България" с благословението на Негово Светейшество Неофит, Митрополит Софийски и Патриарх Български.