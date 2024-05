Н.Пр. Урсула Хофтер Дзуколи: С концерт ще отбележим 30 години дипломатически отношения между Република България и Суверенния Малтийски Орден в България.

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Н.Пр. Урсула Хофтер Дзуколи - посланик на Суверенния Малтийски Орден в България в превод на Ива Михайлова- зам.ръководител на дипломатическата мисия на страната в София, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 29 май от 19.00ч. в зала "България" в рамките на 55-тото издание на "Софийски музикални седмици" ще се проведе концертът, озаглавен „Splendor Musicus”, който отбелязва 30-годишния юбилей от установяване на дипломатическите отношения между Република България и Суверенния Малтийски Орден в България.

Той представя музиката като понятие за отражение на спектралното многообразие на Светлината в нейния алхимичен смисъл.. Този духовен алхимичен процес на култивиране на рицарската страст и воля минава и през филтъра на обожанието към Мадоната от това време, когато в разцвета на Готиката (XII-XIII век) с култа към Божията Майка като небесна царица е особено възвишен. Така Мадоната се почита със неизменния плам, в който мистичното и чувственото взаимно се допълват и обединяват в една сплав.

В настоящия концерт съществуват два стилистични вектора – от рицарската естетика на страстите („Amour Courtois”) като неизчерпаем извор за по-късното разгръщане на афектите и контрастите през епохата на Барока до съвременната авторова интерпретация на поезията на минезингера от XIII век Волфрам фон Ешенбах, пресъздадена през чувствителността на съвременния творец – композитора проф. др. Атанас Атанасов. Така, наред с ариите, дуетите и инструменталните интерлюдии из опери от Г. Фр. Хендел, А. Вивалди, А. Гретри и Х. Пърсел с рицарска тематика, изпълнени от солистите Гудрун-Сидоние Отто (сопран, Швейцария), Дейвид Фелдман (контратенор) и Валентин Ватев (бас, България/ Австрия) с участието на камерен оркестър от Софийска Филхармония, ще прозвучат и четири „Balatti” по текстове на Ешенбах в изпълнение на вокалния квинтет „Cantanti Dai Monti Verde”, които ще прозвучат с акомпанимент на соло виолончело, а така също и две от баладите ще се изпълнят от камерен оркестър и солисти. Към тази пъстра музикална мозайка се добавя и изяществото на средновековния и бароков танц в изпълнение на балетно трио с хореограф Ангелина Гаврилова. Цялото изпълнителско съзвездие, представящо „Блясъка на Музиката”, е под диригентството на проф. д.изк. Виржиния Атанасова.

Двата диаметрално противоположни стилистични вектора, които обхващат един избран интервал от време – от късната Готика до съвременността – несъмнено пораждат нови възможности за преживяване и ретроспективни връзки.