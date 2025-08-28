Н.Пр. Марчело Апичела: „Соня Йончева и Виторио Григоло работят в диалог между Италия и България, между сърцето и душата""

Посланикът на Италия в София Марчело Апичела посрещна в Италианската резиденция в София изявените оперни певци Соня Йончева и Виторио Григоло в присъствието на маестро Найден Тодоров - директор на Софийската филхармония. В словото си дипломатът показа завидни познания за музикалния път и на двамата оперни артисти. Той отбеляза акценти в програмата, която ще бъде представена на „Гала в София 2", определяйки ги като „не просто мелодии, а частици от душата на Италия".

Н.Пр. Апичела окачестви изявата им в столицата, като „рядка среща между две необикновени души, два гласа, прекосили великите столици на музиката". Италианският дипломат отбеляза, че Соня Йончева и Виторио Григоло работят „в диалог между миналото и настоящето, между операта и популярната музика, между Италия и България, между сърцето и душата". „В един свят, който често забравя красотата, Соня и Виторио ще ни я върнат. С всяка нота. С всяко дихание", убеден е посланик Апичела. На изисканото събитие присъстваха редица официални лица от политическия, икономическия, образователен и културен елит.

Припомняме ви, че в момента Виторио Григоло е на върха на звездната си кариера, която го превърна в един от най-значимите тенори на съвременната сцена. Кариерата му е белязана от незабравими артистични срещи: едва на 13-годишна възраст дебютира в „Тоска“ в Римския оперен театър заедно с величията Лучано Павароти и Райна Кабаиванска. На 23 години става най-младият тенор, открил сезона в „Ла Скала“ – с концерт под диригентството на Рикардо Мути. Той е участвал в изключителни постановки на прочути режисьори, сред които и покойният Франко Дзефирели. През 2017 г. се снима в късометражния филм „Добрият италианец, част III“ с Джанкарло Джанини.

Участвал е и в значими турнета, последното от които е в Япония с Римската опера, както и в многобройни рецитали и концерти, сред които и този под Айфеловата кула пред 800 000 души. И в двата случая той си партнира с българското сопрано Соня Йончева. Те имат специална химия на сцената и са любима артистична двойка на многобройните си почитатели по света. Българската публика ще има възможност да ги чуе на 28 август 2025 г. по време на „Италианска вечер” в рамките на „Гала в София 2” на централния площад „Св. Александър Невски”, когато ще изпълнят любовни дуети, оперни арии, любими на редица поколения канцонети и поп песни.

В края на септември 2025 г. Григоло ще пее отново в Арена ди Верона заедно с други велики тенори като Пласидо Доминго и Хосе Карерас, в чест на 90-ата годишнина от рождението на Лучано Павароти. На 29 август двете оперни легенди ще направят своето завръщане в София.

Не пропускайте „Италианска вечер с Виторио Григоло и Соня Йончева”, както и цялата „Гала в София 2”! Концертът се осъществява с медийното партньорство на bTV и Classic FM.

Билетите са налични онлайн тук: https://epaygo.bg/3764743724 , както и на касите на EasyPay в цялата страна.