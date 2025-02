Музиката помага на децата с онкохематологични заболявания в България

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Пламен Белчев - член на Управителния съвет на сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”. Интервюто е разположено в звуковия файл под главната снимка!

Снимка: bTV

В първия на Балканите възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания ще бъде изградена фотоволтаична централа. Тя ще захранва с електроенергия центъра, разположен между селата Опицвет и Безден, в непосредствена близост до София.

Въпреки подкрепата от държавата, общината и частни фондове, за доизграждане на централата ще бъдат набрани средства по време на благотворителна акция в рамките на честването на 20-годишнината на Ротари клуб интернешънъл в България на 7 февруари в Националния исторически музей в София.

В специализирания център децата и техните най-близки имат напълно безплатната възможност да се възстановят след тежкото и продължително болнично лечение. Благодарение на арттерапията, те се занимават с музика, като разучават и свирят на китара, електрическо пиано и др.

Снимка: bTV

Центърът се нуждае както от финансова подкрепа, така и от доброволчески труд. Всеки може да помогне чрез дарение по банков път:

Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания"

IBAN:BG13FINV91501014721936

BIC: FINVBGSF; ПИБ АД



В случай че искате да станете доброволец или имате въпроси относно начина, по който се изразходват дарените средства, пишете на: [email protected]