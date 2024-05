Музиката на Пенка Кунева звучи в нов българо-мексикански филм с премиера в София

Your browser does not support the audio element.

След като покори фестивали в САЩ и Куба, филмът Лимит на българския режисьор Георги Николас е номиниран за наградите на СБФД в категория "Късометражен игрален филм".

Историята на Лимит е базирана на действителен случай и разказва за трагичната съдба на 16-годишно момче от образцово семейство в Тихуана, което се озовава в незавидно положение на мексиканско-американската граница. „Лимит е моя творческа реакция към едно реално събитие“, разказва режисьорът Георги Николас, „Макар да се развива в Мексико, ситуацията напълно може да се асоциира с българската действителност. Когато прочетох новината си помислих как е възможно едно добро момче да свърши толкова зле. Историята ме докосна най-вече, защото това момче, в един друг живот, можеше да съм аз“.

38-минутният филм е заснет на лента, сред реалните локации в Тихуана с мексикански актьори, а за артистичният му облик допринася използването на ярка цветова палитра и формат Super 16mm. Освен режисьор, Георги Николас, който от години живее и твори в Лос Анджелис, е сценарист и продуцент на проекта, заедно с Елица Бонева – актриса позната на публиката с ролята си в „Под прикрите“, както и сериалът на CBS "S.W.A.T.".

Снимка: Limite

Премиерата предстои на 11-ти май от 18.00 часа в Дом на Киното (вход свободен), а дотогава можете да подкрепите филма в социалните мрежи през официалните профили на продукцията във Facebook и Instagram.