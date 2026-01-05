В ефир

Музикалният театър разкри част от премиерите си през пролетта
Снимка: Редакторски екип

Институцията направи равносметка за 2025г.

Публикувано на 05.01.2026

През 2025 година Националният музикален театър затвърди ролята си на значим културен институт с национално значение, устойчиво присъствие и активна роля в културния контекст на страната, съобщиха от институцията в социалните мрежи. Театърът продължи да заема важно място в културната карта на столицата с програма с ясно изразен характер и последователна художествена посока. 2025 очерта сезон от заглавия с история и актуално звучене. През годината в програмата присъстваха мюзикъли, оперети, концертни спектакли и продукции за деца, свързани с важни житейски, творчески и исторически годишнини. Тези акценти естествено подчертаха жанровото разнообразие и връзката с утвърдени автори, композитори и артисти.

На 19 февруари на камерната ни сцена предстои премиерата на спектакъла – „Марлене Дитрих: Преследване на любовта“, а режисьор на спектакъла е Иван Панев. А за най-малките зрители през април предстои – най-щурата музикална история „Патиланци“ с режисьор Антонио Дачовски.
 
На голяма сцена се очакват още „Viva Офенбах“ (март) – концерт спектакъл на Александър Мутафчийски, „Слуга на двама господари“ (април) – музикална комедия на режисьора Николай Гундеров, както и други заглавия, които ще допълнят жанровото разнообразие на Музикалния театър. А за най-малките зрители през март на голяма сцена предстои – „На гости на Баба Марта“ с режисьор Явор Радованов.
 
