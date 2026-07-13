"Музикални пейзажи" дават сцена на младите таланти с вход свободен

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Сдружение "Музикантини" представя проекта "Музикални пейзажи", в който млади български виртуози – лауреати на международни конкурси (пиано, цигулка, виолончело и китара) – изпълняват завладяваща програма от класика до джаз, а младата художничка Лидия Димитрова пресъздава музикалните образи в картини на живо.

"Музикални пейзажи" се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община – Лятна програма.

Проектът предлага четири събития на сцената на кино "Кабана" с вход свободен:

13 юли – Дуо класическа китара и цигулка: Тео Николов и Йоана Дакова

Тео Николов е лауреат на множество национални и международни конкурси, докторант в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и преподавател в НМУ „Л. Пипков“. Йоана Дакова е част от първия български танго оркестър Orquesta Típica Libertango и също носител на редица отличия.

Лидия Димитрова, бакалавър по Game Design в Кьолн и студент по сценография в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, ще пресъздава музикалните образи в картини пред очите на публиката.

В програмата: произведения от Паганини, Вила-Лобос, Чикорело Мачадо, Бела Барток и Астор Пиацола.

20 юли – Клавирни диалози: Димитър Цонев, Борис Петков (джаз пиано) и Марио Бобоцов

Вечер, посветена на пианото като инструмент на разговор.В първата част ще участва Димитър Цонев – носител на десетки международни отличия. Във втората част на сцената ще излезе Марио Бобоцов – възпитаник на Кралската консерватория в Бирмингам, носител на стипендията на Yamaha Music Europe Foundation и номинация за „Кристална лира“.

В програмата: Бетовен, Равел, Шопен и Шуберт.

26 юли – Дуо виолончело и пиано: Йоан Йовчев и Яна Лолова

Пианистът Борис Петков – носител на Гран при от конкурса „Милчо Левиев“ 2024, ще представи джаз стандарти и авторски импровизации.

Йоан Йовчев (виолончело) е носител на награди от редица национални и международни конкурси, студент в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в класа на д-р Атанас Кръстев.

Яна Лолова (пиано) е носител на Grand Prix от международни конкурси.

В програмата: Произведения от Брамс и Чайковски.

Снимка: Сдружение Музикантини

7 август – Дуо две класически китари: Велислава Манчева и Божидара Трохарова

Валислава Манчева е магистър от НМА „Проф. Панчо Владигеров“, лауреат на множество национални награди и активен камерен изпълнител.

Божидара Трохарова е лауреат на множество национални награди, активен камерен изпълнител, редовен докторант по класическа китара в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и преподавател по класическа китара в НМУ „Любомир Пипков“.

В програмата: емблематични произведения от Бизе, де Файя, Гранадос и Тесар.