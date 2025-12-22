В ефир

Музикалната общественост тъгува за Георги Йорданов

Почина бившият министър на културата и ценител на класиката

Публикувано на 22.12.2025
"Георги Йорданов не беше просто министър на културата. Той беше човекът, който стоеше зад създаването на редица големи музикални проекти, поставили България на картата на Европа и света. Един от тях беше Новогодишният музикален фестивал на големия и незабравим Маестро Емил Чакъров – мястото, от което аз бях „открит“ като изпълнител за международната сцена. До съвсем скоро Георги Йорданов присъстваше на почти всеки концерт в зала „България“. Често ми казваше колко много се гордее с мен – думи, които ще нося винаги със себе си. Той истински милееше за българската култура и нейното развитие, независимо от факта, че беше министър в един противоречив период от нашата история". Това написа в социалните мрежи Веско Панталеев-Ешкенази.
 
"Въпреки противоречивите времена, в които е работил, той беше министър на културата, който ще бъде помнен. Защото беше човек, за когото културата е важна и необходима", подчерта маестро Найден Тодоров в своя профил.
 
Повече за Георги Йорданов:

Георги Йорданов е роден на 29 май 1934 г. в Твърдица, Сливенски окръг. През 1956 г. завършва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Трудовата си дейност започва като районен прокурор, заместник-околийски и окръжен прокурор в Сливен. Член е на Българската комунистическа партия (БКП) от 1956 г., откъдето започва и политическата му кариера – завеждащ отдел „Пропаганда и агитация“ в Окръжния комитет на БКП, в Сливен, от 1960 до 1962 г. В периода 1962-1965 г. е секретар на Градския комитет на БКП в Сливен, а от 1965 до 1967 г. е секретар на Окръжния комитет на БКП. В периода 1967-1971 г. е избран за първи секретар на Окръжния комитет на БКП. През 1966 г. е избран за кандидат-член на Централния комитет (ЦК на БКП), а от 1971 г. е член на ЦК на БКП. В периода 1971-1979 г. е първи секретар на Градския комитет на БКП в София. 

От 1979 до 1986 г. е заместник-председател на Министерския съвет и избран отново за същата позиция на пленума от 21 март 1986 г. От 1982 г. до 1989 г. Георги Йорданов е председател на Комитета по култура, председател на Съвета за духовно развитие при Министерски съвет от 1986 г. до 1988 г. и министър на културата, науката и просветата от 19 август 1987 г. до 4 юли 1989 г. 

Георги Йорданов е народен представител за периода 1971-1990 г. 

Той е председател на Организационния комитет за 23-ата сесия на генералната конференция на ЮНЕСКО, на оперативното звено за честване на 1300-годишнината на българската държава, на организационни комитети на съвещания на Европейски министри на образованието и културата. Георги Йорданов е член на Европейската академия за наука и култура. 

Той е сред основателите на Държавно-обществения фонд „13 века България“, на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Носител е на два ордена „Георги Димитров“ и на орден „13 века България“ (1984). През 1984 г. е удостоен със званието „Заслужил деятел на физкултурата“. 

От 2004 г. Георги Йорданов е почетен гражданин на Твърдица и на Сливен. От 2005 г. е доктор хонорис кауза на Музикалната академия „Панчо Владигеров“. 

По повод 75-годишниния юбилей на Георги Йорданов е издаден сборникът „Живот на длан“, а за 80-годишнината му е отпечатано второ, допълнено издание на същата книга. В нея са публикувани спомени и отзиви на видни български интелектуалци, хора на културата, на политици, учени, работници и спортисти, които разказват за преживявания и случки, за свои впечатления от българския политик, държавник и приятел. 

В началото на 2025 година Георги Йорданов бе отличен от президента Румен Радев с орден „Стара планина“ (първа степен) за изключително големи заслуги в областта на българската култура и изкуство. През 2023 г. той получи „Златен век – огърлие“ от министъра на културата Найден Тодоров, припомня БТА.

