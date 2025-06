Музикална виртуозност и неподправена човечност в дебютния албум на Аron!

С милиони стриймове и вярна публика зад гърба си, aron! направи своя дебют във Verve Records. 21-годишният певец, автор на песни, китарист и пианист, представя дебютното си EP cozy you (and other nice songs). Това шестпесенно издание е интимно въведение в света на aron!, в което се преплитат музикална виртуозност и неподправена човечност. Вдъхновена от джаза на 40-те години, но с модерен поп привкус, музиката му е идеалният саундтрак както за вълнуваща първа среща, така и за спокойна вечер с най-близките.

EP-то cozy you (and other nice songs) е посветено на усещането за уют. „Песните ми са малки винетки от живота ми“, споделя той. „Думата “уютно”напълно улавя атмосферата на този проект. Надявам се, че ще се почувствате също толкова приятно, слушайки го.“

Заглавната песен “cozy you” е отличен пример за неговия стил – копринени вокали, придружени от деликатни пиано акорди, докато кларинетът тихо нашепва в бекграунда. Всичко кулминира в мелодично соло на акустична китара.

Образованието на aron! е толкова впечатляващо, колкото и музиката му – той изучава класическа композиция в Училището по изкуствата към Университета на Северна Каролина, където се вдъхновява от Шопен, Равел и Бах. След това получава пълна стипендия от Университета на Маями, където специализира в джаз и филмова музика. Паралелно с обучението си, той шлифова изпълненията си на сцена с инди поп групата си Sunny Side Up!, с която изнася десетки концерти.