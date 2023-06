Дуо Колаж ще разкажат музикална приказка с концерт и нова детска книга

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със сопраното Нона Кръстникова и пианистката Мария Русева (Дуо Колаж), разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 17 юни 2023 г. от 11.00 ч. в Камерна зала “България” малки и големи ще полетят “На крилете на песента”. Интерактивна детска книжка за деца, посветена на класическия звук, като част от интердисциплинарен проект на Сдружение „София - дух и култура“, със специален фокус към детската аудитория. Авторите от Дуо Колаж - Нона Кръстникова (сопран) и Мария Русева (пиано) ще представят проекта със специалното участие на Никола Попов. Матинето е включено в афиша на 54-тото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици", който е част от Календара на културните събития на Столична община през 2023 г.

Комбинация на два творчески продукта - оригинален музикален албум и интерактивна детска книжка, с включени петнадесет песни от композиторите Шуберт, Шуман, Менделсон, Брамс и Григ. Те са стилистично и съдържателно съобразени с детските възприятия, и са изпълнени, и записани от Дуо Колаж.

Илюстрациите към всяка песен и адаптацията на песенните текстове, са създадени от Ирина Македонска и са част от интерактивната детска книжка, в помощ на развитието на творческото въображение и способността на децата за активно слушане на музика. Добавен е и QR, което позволява музиката да се слуша онлайн по всяко време и от всяко мобилно устройство.

Билети: на касата на зала "България" и онлайн в системата на Ивентим