Музейният комплекс Панчо Владигеров в Шумен празнува с концерт-матине

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Eкатерина Томова - уредник на музеен комплекс Панчо Владигеров към Регионален исторически музей Шумен, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 13 март – рождената дата на Панчо Владигеров, в музейния комплекс, носещ неговото име, посрещат своите гости с Ден на отворените врати и Концерт-матине за най-малките посетители от детските градини.

127-ия рожден ден на известния български композитор, пианист, диригент и педагог Владигеров се отпразнува с талантливи млади изпълнители и техните преподаватели, които разказват за инструментите, на които свирят възпитаниците им и произведенията, които изпълняват. В концерта участват Александра Томова – флейта, Георги Маринов – пиано, Ерато Николова – флейта, Йоанна Господинова – цигулка, Кристиян Тончев – акордеон, Павел Арсов – кавал, Росина Георгиева – цигулка, Сияна Братоева – пиано, Хелън Ангелова – цигулка.

"Благодарим сърдечно на всички преподаватели по музика за техните отзивчивост, добро настроение и готовността, с която винаги се отзовават на нашите покани, за да споделят своето изкуство с най-младата ни публика", заяви пред Classic FM Eкатерина Томова - уредник на музеен комплекс Панчо Владигеров към Регионален исторически музей Шумен.