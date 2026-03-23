Предстои Mozart Requiem – божествен концерт за сетивата в София

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Сребрина Минева и Емилия Кирчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Последният шедьовър на Моцарт оживява в София като пътешествие за сетивата. В навечерието на Великденските празници ще се състои специално музикално събитие „Mozart Requiem – Божествен концерт“ на 25 март от 18:30 ч. в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ (гр. София, ул. Емил Берсински 5). В годината, в която светът отбелязва 270 години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт, софийската публика ще има възможност да преживее една от най-въздействащите му творби по специален начин.

Вечерта ще започне с дегустация на подбрани вина и ще продължи с легендарния „Реквием“ – последната и най-мистична творба на Моцарт. Произведението ще бъде представено в нетрадиционен камерен формат, който разкрива нов, по-интимен прочит на гениалната творба. Това изпълнение ще създаде особена близост между артистите и публиката, превръщайки го в дълбоко лично и незабравимо преживяване.

Формация АВА е създадена през 2017г. като съвместен проект на квартет „Акустик“ и вокалния ансамбъл AВА. Двете формации съществуват самостоятелно от над 10 години и имат участия в редица концерти и фестивали на българска и европейска сцена. Първият им общ проект – камерната версия на „Моцарт Реквием“, постига значителен и заслужен успех с десетки концерти във Франция.

Събитието представят AVA Production в партньорство с винарна AYA Estate