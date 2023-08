Мони Симеонов и Емма Тахмизян почитат "100 години Добрин Петков" с концерт на Античния театър в Пловдив

Тържествен концерт „Пловдив – Звезди от музика” по случай 100 години от рождението на Добрин Петков ще открие Есенния салон на изкуствата – Пловдив, 2023. Грандиозното събитие предстои на 1 септември от 20.00ч. на Античния театър в Пловдив с вход свободен. Организатори са Министерството на културата, Община Пловдив и НУМТИ "Добрин Петков"- Пловдив.

Снимка: НУМТИ- Пловдив

В концерта ще бъдат показани и документални кадри за живота и творческата дейност на Добрин Петков и историята на Пловдивското музикално училище със заглавие „Силата да носиш името Добрин Петков”. Солисти: Емма Тахмизян – пиано (САЩ) и Мони Симеонов – цигулка (САЩ). Съпроводът е на Сборен симфоничен оркестър от настоящи и бивши възпитаници на Национално училище за музикално и танцово изкуство (НУМТИ) „Добрин Петков" с диригенти Найден Тодоров – главен диригент на Софийската филхармония, възпитаник на Пловдивското музикално училище и Константин Добройков – главен диригент на камерен ансамбъл „Софийски солисти", диригент на симфоничния оркестър на НУМТИ, възпитаник на Пловдивското музикално училище. В програмата ще чуете Джузепе Верди – Увертюра към операта „Силата на съдбата", Панчо Владигеров – Песен, из „Българска сюита", за цигулка и оркестър, Жорж Бизе – Фарандола, из Сюита „Арлезианката", Морис Равел – Рапсодия „Циганка", за цигулка и оркестър, Лудвиг ван Бетовен – Концерт за пиано и оркестър № 5 Op. 73 Es dur.

Концертът се финансира по проект „Пловдив – Звезди от музика“ по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2023 г.

Десетки събития от всички жанрове ще предложи на пловдивчани и гости на града 19-то издание на Есенния салон на изкуствата Пловдив 2023, коeто ще се проведе през септември. Есенният салон обединява фестивали и отделни събития, свързани с музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт инсталации и други, съобщиха от отдел "Култура" на община Пловдив.

Симфоничният оркестър на НУМТИ „Добрин Петков” е най-представителната музикална формация на Пловдивското музикално училище с повече от половинвековна творческа биография, с доказано име и високи постижения на пловдивския концертен подиум, в страната и в чужбина. Диригенти на оркестъра са били Невин Михалев, Арто Чифчиян, Пламен Първанов и др. От 2021 г. диригент на оркестъра е Константин Добройков.

През последните години, наред с ежегодните общоучилищни концерти, част от творческата дейност на оркестъра е участието в престижни музикални събития:

Концерт под диригентството на Евгений Шевкенов в Златната зала на Музикферайн във Виена през 2011 г.;

Международен оркестров проект по европрограмата „Коменски”, чрез който в периода 2011 – 2013 година са реализирани голям симфоничен концерт в Пловдив и концертно турне в Менорка – Балеарски острови, Испания, под диригентството на Пламен Първанов и Биел Барсело;

Концерт в Нова Загора под диригентството на Пламен Първанов, по покана на проф. Минко Балкански през 2013 г.;

Концерт със солист Ясен Теодосиев – валдхорна под диригентството на Пламен Първанов, в рамките на Втората национална среща на валдхорнисти през 2014 г. в Пловдив;

Тържествен концерт по случай 70 години от основаването на Пловдивското музикално училище, под диригентството на Пламен Първанов (25.09.2015 г., Дом на културата „Борис Христов”, Пловдив);

Концерт в НМА „Проф. Панчо Владигеров” – София, под диригентството на Пламен Първанов (14.04.2019 г.);

Два съвместни концерта със симфоничния оркестър на Държавната консерватория на Тракийския университет в Одрин, Турция, под диригентството на Пламен Първанов и Ахмет Хамди Зафер (22.10.2019 г. в Одрин и 28.10.2019 г. в Пловдив);

Тържествен концерт „125 години специализирано музикално образование в Пловдив и 75 години Пловдивско музикално училище”, под диригентството на Константин Добройков (12.05.2021 г., концертна зала „Добрин Петков”, Пловдив);

Концерт под диригентството на Константин Добройков, в рамките на ХІІ Европейски оркестров фестивал, организиран от Федерацията на европейските оркестри и проведен през 2022 г. в Пловдив (5.05.2022 г., Римски стадион);

Многократни участия в рамките на ежегодните издания на Международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща” – Пловдив, в които оркестърът е имал шанса да музицира с музиканти като Васил Казанджиев, Божидар Ноев, Ангел Станков, Теодосий Спасов, Мони Симеонов и др.

Найден Тодоров завършва с отличие Пловдивското музикално училище „Добрин Петков“. Продължава обучението си по оркестрово дирижиране при проф. Урош Лайовиц, хорово дирижиране при проф. Гюнтер Тойринг и оперно дирижиране при проф. Конрад Лайтнер в Университета за музикално и сценично изкуство във Виена.

През 1996 г. е поканен от йерусалимската фондация „Ленард Бърнстейн“ в Музикалната академия „Рубин” в Йерусалим, където специализира при диригента на Израелската филхармония Менди Родан.

През 1997 г. създава в Пловдив фестивала „Тракийско лято”. Година по-късно получава първия си постоянен международен ангажимент – в Хайфа, Израел, със Северно-израелския симфоничен оркестър, където е избран измежду повече от 150 кандидати за постоянен диригент на оркестъра. В следващите години гостува на сцените на едни от най-големите културни центрове в Европа, Азия, Африка и Америка.

През 2000 г., едва на 26 години, е поканен за Музикален директор на Оперно-филхармонично дружество – Пловдив, като се оказва най-младият диригент в България на такъв пост.

В периода 2003 г. – 2005 г. работи като художествен ръководител на Оперно-филхармонично дружество – Бургас. Няколко години по-късно става художествен ръководител на хор „Дунавски звуци“ в Русе. В периода 2005 г. – 2017 г. е директор на Държавна опера – Русе.

През 2006 г. прави своя дебют с Берлинския симфоничен оркестър и само година по-късно е поканен да дирижира концертите от турнето на същия оркестър в най-големите градове в Япония.

През 2010 г. дебютира във Виенската народна опера, дирижирайки спектаклите на балета „Лешникотрошачката” от П. И. Чайковски с Виенския държавен балет.

През 2013 г. се дипломира като мениджър в областта на културата в Нов български университет – София, където през последните години е поканен да изнася лекции.

От 2017 г. е директор на Софийската филхармония, с която гостува на някои от най-престижните сцени в Европа, като зала „Бозар“ в Брюксел, Музикферайн във Виена, Голямата зала на Берлинската филхармония. Като главен диригент на Софийската филхармония изнася концерти с редица световноизвестни певци и инструменталисти.

Работил е с всички български държавни симфонични оркестри и оперни театри, както и с много чужди оркестри, между които Виенския симфоничен оркестър, Филхармонията на Богота - Колумбия, Оркестъра на Румънското радио и телевизия, Филхармонията на Токио и много други.

От 2018 г., като част от образователната политика на Софийската филхармония, става водещ на предаването за класическа музика на Българската национална телевизия „На концерт с БНТ 2“.

Носител е на множество награди, сред които „Музикант на годината“ в предаването „Алегро виваче“ на програма „Хоризонт“ на БНР за 2012 г. и за 2018 г., двукратно на наградата „Кристална лира“ на СБМТД (2005 г., 2016 г.) и др. Почетен гражданин на град Русе.

През 2023 г. е служебен министър на културата във Второто правителство на Гълъб Донев.

Снимка: БНР

Константин Добройков е главен диригент и художествен ръководител на камерен ансамбъл „Софийски солисти“ от 2022 г.

В периода 2013 г. – 2022 г. е диригент и член на ръководния екип на Държавна опера – Пловдив.

От 2016 г. е диригент на Sofia Record Factory. През 2021 г. получава номинация за престижната награда „Грами“ като диригент на един от издадените албуми на компанията.

През 2018 г. дебютира със Софийската филхармония, а от 2016 г. до настоящия момент е регулярен гост-диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. През 2014 г. започва творческо сътрудничество с Държавната филхармония в Кошице, Словакия, където дирижира многобройни концерти в няколко поредни сезона. Работи и с Радио-симфоничния оркестър на Словакия в Братислава, както и с водещия камерен ансамбъл на Словакия „Симфониета Братислава”. От 2011 г. до 2013 г. е асистент-диригент на Boston Civic Symphony – щата Масачузетс, САЩ.

Роден в семейство на музиканти, той започва музикалното си образование на 6-годишна възраст в НУМТИ „Добрин Петков”, където от 2021 г. е диригент на училищния симфоничен оркестър.

След дипломирането си в Idyllwild Arts Academy – щата Калифорния, САЩ през 2003 г., учи ударни инструменти и оркестрово дирижиране в Oberlin Conservatory of Music – щата Охайо, САЩ. През 2010 г. получава магистърска степен със специалност оркестрово дирижиране от University of North Carolina: School of the Arts – САЩ. Следващите три години прекарва в обучение за придобиване на докторската си степен по оркестрово дирижиране в Boston University – щата Масачузетс, САЩ.

През 2018 г. специализира в майсторски клас на знаменития диригент Даниеле Гати.

Емма Тахмизян: Артист от най-висша класа“/The Tribune/

Още от първата си изява на 5-годишна възраст в родния си Пловдив ЕММА ТАХМИЗЯН пленява както публиката, така и критиката. От 16-годишна възраст тя жъне успехи по международни конкурси и в период от десет години става носител на осем високопрестижни награди от едни от най-върховите световни конкурси – „Чайковски" (Москва), „Лийдс" (Великобритания) и „Ван Клайбърн" (САЩ), както и „Монреал" (Канада), „Й. С. Бах" (Лайпциг), „Б. Сметана" (Чехия). Отличена е също с международната награда Pro Musicis.

Световната ú кариера започва когато на 19 години спечелва Първата награда и Златен медал на конкурса „Роберт Шуман" в Цвикау, Германия, последвано от рецитален дебют в Берлин.

Концертира с клавирни рецитали, като солист на оркестри и в камерни концерти в Европа и Северна Америка – Париж, Рим, Венеция, Берлин, Потсдам, Лайпциг, Дрезден, Саарбрюкен, Мюнстер, Женева, Биен, Виена, Грац, Прага, Москва, Санкт Петербург, Вилнюс, Торонто и Монреал. Изявите ú в САЩ я водят в престижните зали Alice Tully Hall и Avery Fisher Hall – Lincoln Center, Carnegie's Zankel Hall и Weill Recital Hall, The 92nd Y, The Jack Skirball Center for the Performing Arts, The Museum of Modern Art и Miller Theatre в Ню Йорк, Jordan Hall в Бостън, John F. Kennedy Center for the Performing Arts и Smithsonian Institution във Вашингтон, Los Angeles County Museum of Arts и Ambassador Auditorium в Лос Анджелис.

Между оркестрите с които свири като солист са всички български оркестри, Източноберлинският радио оркестър, симфоничните оркестри на Санкт Петербург, Мюнстер, Китченър-Ватерло, Сан Анджело, Бруклинският симфоничен оркестър и Пражкият камерен оркестър. Основател и член е на квартет „MOSAIC”. В изявите си в камерна музика партньорства с пианиста Кристофър О’Райли, цигуларите Ролф Шулте, Марк Песканов и Михаил Копелман, челистите Колин Кар, Мат Хаймовиц, Стивън Доун и Фред Шери, валдхорниста Дейвид Джоли, перкусиониста Даниел Дракман, с членове на Orpheus Chamber Orchestra, с Lark Quartet и Cassatt String Quartet.

Представяна е с рецитали на живо по Радио WQXR – Ню Йорк със cонати от Д. Скарлати и „Карнавал” оп. 9 от Р. Шуман, Радио WNYC – Ню Йорк с Theo’s Sketchbook от Себастиан Къриър, Радио WGBH – Бостън със Соната оп. 111 от Л. ван Бетовен и Фантазии оп. 116 от Й. Брамс, Радио Swiss Geneva с „Картини от една изложба” от М. Мусоргски, Радио Нидерландия с директно излъчване на нейния рецитал в „Цвингер” в Дрезден, MIDEM Classique – Кан с рецитал и запис на Сонати оп. 31 № 3 и оп. 111 от Л. ван Бетовен, и с много изпълнения и интервюта по българското радио и телевизия. Записвала е за Koch International, New World Records, Classico, Balkanton и Bridge Records.

Още от първите си изпълнения в най-ранна възраст, свирейки детски пиеси от Роберт Шуман, Асен Диамандиев и Парaшкев Хаджиев, и няколко години по-късно, представяйки произведения от Панчо Владигеров, Веселин Стоянов, Парашкев Хаджиев, Бенцион Елиезер и Александър Райчев в Москва, тя е запленена от връзките в музиката през различни епохи. Рециталните ú програми отразяват възгледа ú, включвайки произведения от над четири века – от Джироламо Фрескобалди и Уилям Бърд до Оливие Месиен, Дьорд Лигети, Джордж Кръмб, Андре Букурещлиев, Уилям Болкъм, Джон Кориляно, Стийв Маки, Рамон Лазкано и много други. Вдъхновени от нейното изкуство, съвременни композитори, между които носителят на наградата Grawemeyer Себастиан Къриър и Рон Йедидиа създават редица произведения, специално написани и посветени на пианистката – Piano Sonata, Piano Concerto, Theo's Sketchbook, Colorwheel, Scarlatti Cadences и Brainstorm от С. Къриър и Sonata No. 6, The Bells of Dawn от Р. Йедидиа. Oсъществила e световни премиери на множество нови музикални творби. В годините на Студената война с изкуството си и присъствието си в САЩ тя допринася за запознаването на американската публика с България.

Дали с интерпретации на произведения от Скарлати, Бах, Бетовен, Шуман, Брамс или композитори от ХХ и ХХІ век, нейните изпълнения са посрещани възторжено и ca възхвалявани като „наелектризиращи“ (The New York Times). Отзиви гласят: „Емма Тахмизян е зашеметяваща в Концерт № 2 от Й. Брамс” (The Times Record); „абсолютно завладяващо, вълнуващо, вдъхновяващо и интензивно изпълнение“ (Sulzbach Zeitung, за изпълнението ú на Davidsbündlertänze Op. 6 от Р. Шуман); „провокиращо размисъл изпълнение“ (Portland Press Herald, за изпълнението ú на „Картини от една изложба” от М. Мусоргски); „Емма Тахмизян дава зашеметяващо изпълнение, за което композиторите мечтаят.“ (сп. Fanfare, за нейния компактдиск на Theo’s Sketchbook от С. Къриър).

Участва в разнообразни видео и медийни продукции в САЩ и Европа. Работи с немския филмов и театрален режисьор Ханс-Петер Клоос. Вдъхновена от въздействието на музиката върху неврологични смущения и заболявания, тя пренася свои програми от големите концертни зали – Carnegie Weill Hall в Ню Йорк и La Salle Cortot в Париж, в специализирани медицински заведения като Центърa за неврологични заболявания, с който е свързана работата на изтъкнатия учен, невролог и писател д-р Оливър Сакс.

Наред с концертната си дейност, тя отдава от таланта и опита си от най-висока класа на образователното поприще: асистент в Българската държавна консерватория (днес НМА „Проф. Панчо Владигеров”) – София, резидент-артист в Университета на щата Вирджиния, гост-професор в Lawrence University Conservatory of Music в щата Уисконсин и лектор в College of the Holy Cross, щата Масачузетс.

В продължение на близо тридесет години е член на факултета на Bowdoin International Music Festival, където концертира, преподава пиано и камерна музика, провежда майсторски класове, води семинари на различни теми за студенти инструменталисти и композитори от целия свят и участва в най-pазнообразни дискусии и разговори с публиката. Pаботи също в тясно сътрудничество със студенти по композиция в Juilliard School в Ню Йорк и Middlebury College, щата Вермонт.

Гостувала е в Американската аkадемия в Рим с рецитали с лекции, провеждала е майсторски класове и уъркшопове в САЩ, Италия, Германия и в България, където е работила с ученици от НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив, НМУ „Любомир Пипков” – София и със студенти от НМА „Проф. Панчо Владигеров” – София. Участвала е в състава на журито на международни конкурси в Германия, Испания и САЩ.

Емма Тахмизян завършва Пловдивското музикално училище, Българската държавна консерватория в София и Juilliard School of Music в Ню Йорк. Започва да учи пиано на 3-годишна възраст, прави първата си публична изява на 5 години, печели национален конкурс на 6 години, прави първото си международно турне на 11 години и дебютира като солист на Пловдивския симфоничен оркестър на 13 години с Концерт за пиано и оркестър К. 488 от В. А. Моцарт, под диригентството на Жан Ангелов. Нейни преподаватели са Пенка Петкова – през първите петнадесет години от обучението ú в Пловдив, и Джулия и Константин Ганеви и Марина Капацинска в Консерваторията в София. В Juilliard School вдъхновяваща за нея личност става именитият цигулар и педагог Феликс Галимир. Работила е и с легендарната френска пианистка Ивон Лефебюр в няколко от нейните летни семинари в Париж.

Като млада пианистка е редовна солистка на Пловдивската филхармония с всички нейни диригенти, включително и в изпълнение на Концерт за пиано и оркестър № 5 от Бетовен под диригентството на Добрин Петков в Пловдив и на гастрол с Маестрото под съпровода на тогавашната Ленинградска филхармония.

Мони Симеонов започва да изучава цигулка на 5-годишна възраст в Пловдивското музикално училище под ръководството на Дарина Данкова.

Десет години по-късно, с пълна стипендия, продължава обучението си в Академията по изкуствата в Айдълуайлд, щата Калифорния, САЩ. Впоследствие завършва докторска степен в Университета на Южна Калифорния, където учи при световноизвестната цигуларка Мидори.

Концертирал е с Филхармонията, Камерния оркестър и Операта на Лос Анджелис и Ансамбъл – Сан Франциско. Бил е концертмайстор на Филхармонията на Сакраменто, както и гост-концертмайстор на Филхармонията на Рино и Симфоничния оркестър „Пасифик“.

По време на докторантурата си специализира виола, шенкерски анализ и японски език.

Паралелно с международните си концертни турнета и изявите си в Лос Анджелис посвещава значителна част от времето и енергията си на ангажименти, свързани с обществени и музикални дейности и презентации за млади хора.

Свири и преподава, заедно с Мидори в рамките на нейните американски и международни благотворителни програми. До 2014 г. е директор на една от тях, която дейност го отвежда на различни места – от приюти за бездомни в Лос Анджелис и онкологични центрове в Тенеси до сирийски бежански лагери в Ливан и колонии за хора с болестта на Хансен в Шри Ланка.

Първият му запис на компактдиск е издаден след като печели концертния конкурс на Академията в Айдълуайлд, а при завършването на същата институция е обявен за най-изявения музикант на випуска.

Впоследствие продължава образованието си с пълна стипендия в Eastman School of Music – Рочестър, щата Ню Йорк, където учи при Цви Цейтлин. Там става лауреат на Първа награда на концертния конкурс на консерваторията и получава сертификат за изпълнител. По време на обучението си в Eastman редовно свири на цигулка „Антонио Страдивари” от 1714 г., предоставена му от университета. Също така свири като концертмайстор на симфоничния, филхармоничния и оперния оркестър на Eastman.

Получава магистърската си степен и Артистична диплома в университета „Йейл“. Бил е концертмайстор на Йейлския оперен и симфоничен оркестър, както и на Ансамбъла за нова музика. След „Йейл“ получава диплома и от Thornton School of Music на USC, където учи при Мидори и където е отличен с Награда за изключителен студент.

Участвал е в редица фестивали, сред които Tanglewood, Music Academy of the West, Pacific Music Festival, New York String Orchestra Seminar и Oregon Bach Festival.

През годините на творческата си кариера преподава в различни летни академии и фестивали – Interlochen Summer Festival, Vivace International Festival, Singapore Violin Festival, Atlantic Music Festival. Основател и артистичен директор е на Фестивала за камерна музика Quartet Intensive, който се провежда ежегодно в България. Концертирал е и е преподавал в САЩ, Южна Америка, Европа, Азия и Близкия изток.

Записите му са архивирани от PBS, NPR, KUSC, от БНР и БНТ, както и от японската телевизионна компания NHK.

Предстоящите му изяви включват турнета в Япония, Англия, Китай, Сингапур и Ливан.

Като камерен изпълнител е работил с музиканти от Берлинската филхармония, „Обществото за камерна музика“ на Линкълн център и струнните квартети „Токио“ и „Инг“. Концертирал е с Джером Лоуентал, Гиора Шмид, Джоузеф Силвърщайн, Цви Цейтлин, Мидори.

До 2014 г. работи като асистент по цигулка и камерна музика в USC Thornton School of Music. Същата година е назначен за директор на катедра „Струнни инструменти” и за професор по цигулка в Музикалната консерватория към Калифорнийския държавен университет в Лонг Бийч. Оглавява катедрата по камерна музика и в Colburn School of Music в Лос Анджелис. Създател е на уеб сайта zenviolin.com