Кинопродуцентката Клер Шасан: "Пиер Оберкампф написа красива музика за „Момичетата си остават момичета“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Клер Шасан /превод: Мартин Петров/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 22 март от 16:00ч в Културен център G8 в София ще се проведе втората прожекция на „Момичетата си остават момичета“ (Индия-Франция-САЩ-Норвегия) в рамките на 28-ия София филм фест. Това е пълнометражният дебют на индийската сценаристка и режисьор Шучи Талати, дипломант на Американския филмов институт и член на Бруклинската филмова общност. Снощи в столичното кино "Одеон" се състоя премиерата на продукцията, на която присъства Н.Пр. Санджай Рана- Посланик на Индия в България и френската кинопродуцентка Клер Шасан.

Историята, посветена на съзряването на една 16-годишна девойка в индийски интернат в Хималаите, открила романтиката и първите сексуални пориви, бе представена за първи път на фестивала в Сънданс, където спечели Наградата на публиката в международния конкурс и актьорски приз за работата на младата Прити Паниграхи.

Клер Шасан е продуцент на френска компания със сериозен опит в международни копродукции. Работила е по няколко международни филма, включително SUNRISE и SLAM на Partho Sen-Gupta, A SON на Мехди Барсауи, (Venice Orrizonti 2019). Нейни заслуги са и документалния филм VOSTOK N°20, късометражните филми A PERIOD PIECE от Шучи Талати (SXSW 2020) и LET THE BEAST RISE от Март Себил (Clermont-Ferrand Short film festival 2020). В момента тя е копродуцент на проекта „Момичетата си остават момичета“ на Шучи Талати, който спечели наградите на VFF и наградата ARTE KINO на копродукционния пазар на Berlinale Talents 2022.

Музиката е дело на френския композитор, мултиинструменталист и звуков дизайнер Пиер Оберкампф. Той е написал оригиналната музика за множество игрални и анимационни късометражни филми, включително And Then the Bear от Agnès Patron (Официална селекция Кан 2019, награда "Сезар" за най-добър анимационен късометражен филм), Noir-Soleil от Marie Larrivé (Semaine de la Critique 2021 г., номиниран за "Сезар") и няколко други номинирани за "Сезар" късометражни филма, като например Letter to a pig от Тал Кантор и Чулиен, A Crow's Tale, режисиран от Серис Лопес и Агнес Патрон. През 2018 г. печели наградата за най-добра оригинална музика на фестивала за среднометражен филм La Cabina във Валенсия (Испания) за „Случаят мъж-жена“, режисиран от Анаис Каура. През 2023 г. той завърши оригиналната музика за няколко пълнометражни филма, включително за „Момичетата си остават момичета“ на Шучи Талати, Highway 65 на Мая Драйфус и Les requérants на Франческу Артили.