Проф. Борис Гарлицки блести в концерта "Моцарт & Брух" в рамките на Allegra Festival and Academy

На 17.07.2024 г. от 19:00 ч. в Централен военен клуб ще имате удоволствието да се насладите на лауреатът на конкурса Паганини и дългогодишен концертмайстор на Лондонския симфоничен оркестър, проф. Борис Гарлицки, заедно със звездите на фестивала ще излезе на сцената за изпълнение на концерта Моцарт & Брух!

Участват: Елена Гарлицки – пиано, Борис Гарлицки – цигулка, Йокю Джанполант – виола, Симоне Грамалия – виола, Константин Хайдрих – виолончело, Петър Найденов – контрабас.

“Харизмата на Гарлицки е крещящо очевидна. И как още! Първа цигулка с такова внушително присъствие е благословия за всеки ансамбъл” - пише за Гарлицки френската преса!

А тази харизма, без съмнение и категорично ще бъде допълнена от необикновеното изпълнение на пиано на Елена Гарлицки - богато, сияйно, дълбоко, вълнуващо, страстно и деликатно!

Хармоничните отношения на партньорите в живота създават хармонична среда и с колегите им на сцената.

Програма:

Волфганг Амадеус Моцарт (1756 - 1791)

Клавирен квартет в ми-бемол мажор, K.493

Макс Брух (1838 - 1920)

Струнен октет си-бемол мажор, Op. posth

Усетете магията на музиката с юбилейното издание на Allegra Festival and Academy! Фестивал и Академия "Алегра" се реализират с финансовата подкрепа на Столичната община – Програма "Култура".

Борис Гарлицки

„Борис Гарлицки е изключително динамичен и гъвкав музикант, отличаващ се с висока интелигентност, с великолепно закръглен тон и солидна техника… Концертмайстор на Лондонската филхармония, г-н Гарлицки е от нивото на всеки такъв в най-добрите световни оркестри, като Ню Йорк, Виена, Берлин и др., и може да играе изключителна роля във всички водещи международни оркестри.”

Това са думите на Курт Мазур, един от най-големите диригенти на 20-ти век, с когото Борис Гарлицки работи дълги години. И все пак думите на Маестро Мазур улавят само част от музикалното богатство на Борис Гарлицки.

През 1982 г. Борис Гарлицки печели в Италия конкурса „Паганини“ и започва солистична кариера. Оттогава той свири с London Philharmonic Orchestra, Vienna Radio Orchestra, Chamber Orchestra of Philadelphia, а също и Giuseppe Verdi Orchestra от Милано, British Orchestra of the Age of Enlightenment, и много други. Неговата интерпретация на концерта за цигулка на Шостакович с Националния оркестър на Лион е възхвалявана в пресата. „Интензивността и непреодолимата сила на убеждение, показани с цялото майсторство на Борис Гарлицки, са достойни за първия изпълнител на творбата, Давид Ойстрах“, коментира Лион Фигаро.

Проф. Гарлицки е активен участник в няколко международни музикални фестивала. Редовно участва в Pablo Casals Festival във Франция, Mostly Mozart в Ню Йорк, London Proms, Schleswig-Holstein Music Festival и Gidon Kremer’s Chamber Music Festival (Локенхаус, Австрия). Освен това той свири за BBC, Radio France, както и за редица радиостанции в Италия, Русия и Съединените щати. Записвал е за RCA, Naxos, Chandos и Polymnie.

„Борис Гарлицки беше достоен партньор на Ане-Софи Мутер в двойния концерт на Бах, изпълнен заедно с Лондонската филхармония… Нека се съсредоточим върху гигантската шакона из Партита в ре минор за соло цигулка: изпълнението на г-н Гарлицки издигна този концерт на изключително ниво. Силно изразително и уникално колоритно, брилянтното интелектуално разбиране на г-н Гарлицки на произведението и изразителното характеризиране/интерпретиране на отделните вариации, отразяват автентичността и индивидуалната дълбочина на Баховата интерпретация от музиканта“ (д-р Карл Георг Берг).

Гарлицки е изключителен камерен музикант и член на Hermitage String Trio, възхваляван от всички критици: „…несъмнено един от най-добрите по рода си, с извънредни дисциплина и музикалност“ (www.classicalsource.com); „Брилянтен! Този ансамбъл ще допринесе много за включването на повече произведения за струнно трио в музикалния репертоар” (Страд); „с виртуозна елегантност и преди всичко обич“ (Hexham and District Music Society); „онази нежна екзалтация на камерната музика, която минава покрай драматичните жестове на симфоничната музика, но по-скоро изразява интимното и дълбокото, което влиза право в сърцето и те пренася в една мечта“ (Nice Matin).

Репертоарът на г-н Гарлицки е невероятно богат. Сред партньорите му са Пинкас Цукерман, Гидон Кремер, Марта Аргерих, Ане-Софи Мутер, Вадим Репин, Трулс Мьорк, Мария-Жоао Пиреш. Не на последно място, г-н Гарлицки е толкова популярен сред колегите си заради любезния си характер. „Харизмата на Гарлицки е крещящо очевидна. И как още! Първа цигулка с такова внушително присъствие е благословия за всеки ансамбъл” (La Montagne).

Роден в Русия, г-н Гарлицки получава първите си уроци по музика от баща си, автор на популярния учебник за млади цигулари „Стъпка по стъпка“. Учи при професор Янкелевич в Московската консерватория, а след това работи като концертмайстор на „Московски виртуози“ и London Symphony Orchestra, Covent Garden Opera House, Vienna ORF Simphonieorchestеr Hamburg Philharmonic и много други.

Днес г-н Гарлицки посвещава голяма част от времето си на преподаването. Води катедри в два изключителни музикални института, Conservatoire National Supérieur de Paris и Folkwang Universität der Künste, (Есен, Германия). Освен това, всяка година г-н Гарлицки провежда майсторски класове в най-известните музикални институции, включително Curtis Institute във Филаделфия, Peabody Conservatory в Балтимор, Hanns Eisler Musikhochschule в Берлин и Kronberg Academy.

Елена Гарлицки - пиано

“Какво необикновено свирене! Богато, сияйно, дълбоко, вълнуващо, страстно и деликатно, когато е нужно“… DailyTelegraph

Родена в Русия, учи в Централното музикално училище към Консерваторията. Дипломира се в Музикално-педагогическата академия „Гнесини“ (с докторат) при професорите А. Йохелес (пиано) и В. Берлински – челист и основател на квартет „Бородин“ (камерна музика). Елена Гарлицки има в репертоара си повечето големи творби за цигулка и пиано, клавирно трио и квартет и ги изпълнява по Русия, Европа и САЩ. Лондонският филхармоничен оркестър кани артистката да участва в концертните цикли „Chamber Contrasts“ във Уигмор Хол между 2006 и 2009г.

Кариерата и на камерен изпълнител се обогатява и от признанието като чембалистка, когато заедно с New European Strings Orchestra изпълнява Соната за цигулка, чембало и камерен оркестър от Шнитке в залата на Виенския Музикферайн.

Елена Гарлицки участва и като солист на ред международни фестивала; изпълненията и са излъчвани нееднократно по BBC, музикалните програми на Московското радио, Radio France. Пианистката е член на клавирно трио „Гарлицки“. Заедно с Борис Гарлицки тя прави звукозаписна премиера на непознатата цигулкова соната от руския диригент и композитор от ХХ век Исай Добровен (бил за кратко главен диригент и на Софийската опера).



Йокю Джанполат – виола

Турската виолистка Йокю Джанполат-Раст (1993, Измир) е един от най-обещаващите млади музиканти на своето поколение. През април 2015 г. тя печели първа, както и специална награда на публиката на седмия международен конкурс Szymon-Goldberg. От 2016 г. до 2020 г. тя е постоянен член като соло виолистка в Deutsche Oper Berlin.

През февруари 2020 г. тя следва пътя си на оркестров музикант и става главен виолист в Gürzenich Orchestra Cologne. Тя също така е член на най-известния оперен фестивал Bayreuther Festspiele.

Освен оркестровата си кариера, през зимния семестър 2023/2024 г. тя започва да преподава като професор по виола в Музикалния университет в Щутгарт.

Йокю Джанполат-Раст развива своя музикален профил като виолистка чрез свирене с множество известни оркестри като Симфоничния оркестър на Баварското радио, Гевандхаус Лайпциг, Симфоничния оркестър на MDR, Симфоничния оркестър на WDR и др, под палката на сър Саймън Ратъл, Даниел Баренбойм, Кристиан Тилеман, Кирил Петренко, Даниел Хардинг, Франсоа-Ксавие Рот, Кристиан Бломстед, Андрис Нелсън.

Акценти от нейната музикална кариера като солистка включват нейните дебюти с Gürzenich Orchestra, Izmir Symphony Orchestra, KODA Chamber Orchestra, Adana Symphony Orchestra, с концерта за виола на Уилям Уолтън, Arpeggione от Шуберт, C.M. Andante e Rondo на Фон Вебер и Симфония Концертанте на В. А. Моцарт. Тя също така е страстна изпълнителка на камерната музика, в тази област тя записа диск (Wolga-Quintet на Мария Бах) и също така свири с артисти като Жан-Гиен Кейрас и Табеа Цимерман.

Йокю Джанполат-Раст започва обучението си на деветгодишна възраст, като в последсвие става ученичка на проф. Cetin Aydar в Държавната консерватория „Dokuz Eylül Universitaet“.

През 2013 г. продължава обучението си (бакалавър по музика) в Hochschule für Musik ´Hanns Eisler` в Берлин, където учи от проф. Pauline Sachse и проф. Friedemann Weigle. Наред с обучението си тя е член на Оркестровата академия на Симфоничния оркестър на Берлинското радио (Rundfunk Sinfonie Orchester Berlin), като също така свири с Дрезденския филхармоничен оркестър.

През 2015 г. тя започва своето магистърско обучение в Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ в Берлин със световноизвестната виолистка Табеа Цимерман. Завършва с най-високо отличие през 2019г.

Йокю Джанполат-Раст свири с модерна виола от Тобиас Зайдъл и с лък от Клаус Грюкне.



Симоне Грамалия – виола

Универсален музикант и интелектуално любопитен артист, Симоне Грамалия е смятан за един от най-добрите виолисти на своето поколение. Той съчетава страстта си към музиката, философията и литературата с интензивна дейност като музикант (както в камерната музика, така и като солист), като преподавател и като художествен ръководител.

Негови учители са Л. Брусини, М. Кугел, Б. Джурана и Ю. Башмет. Обучението му при Пиеро Фарули и Х. Байерле е от основно значение за образованието му в изкуството на камерната музика.

Започва да учи виола на 16-годишна възраст, след като преди това е учил пиано и блокфлейта. Той получава дипломата си шест години по-късно и веднага започва международната си концертна кариера.

Като член-основател на Quartetto di Cremona, основан през 2000 г., Грамалия е страстно отдаден на камерната музика и си сътрудничи с множество артисти, включително Антонио Менесес, Лорънс Дътън, Мигел да Силва, Джейми Уолтън, Екарт Рунге, Кирил Злотников, Джовани Солима, Тил Фелнер, Дейвид Шифрин, Струнния квартет на Павел Хаас и Струнния квартет на Емерсън и свири в най-престижните концертни зали в света (между които, Lincoln Center в Ню Йорк, Konzerthaus в Берлин, Wigmore Hall в Лондон, Concertgebouw в Амстердам, Санта Сесилия, NCPA Пекин, Salle Gaveau в Париж и Teatro Colon в Буенос Айрес).

От 2012 г. свири в дуо с китариста Луиджи Атадемо, с когото наскоро записа албум, посветен на творчеството на Николо Паганини, който беше много добре приет от критиката. Той включва собствените транскрипции на Грамалия на шестте оп. 2 сонати, прочутата Sonata Concertata и оригиналната версия на Sonata per la Gran Viola, която също е изпълнявал с множество оркестри. Неговият камерен и солов репертоар варира от Бах до ХХ век, с особен акцент върху съвременната музика.

Той е записвал за звукозаписните компании Decca, Audite (Echo Prize 2017, ICMA 2018) и Brilliant, както като солист, така и с Quartetto di Cremona. Неговите изпълнения се излъчват редовно по големи радиостанции по света (ABC, BBC, Rai Radio 3, Deutschland Radio, WQXR New York.)

Той е член на факултета по програма за струнен квартет в Accademia Walter Stauffer в Кремона, както и преподавател по виола и струнен квартет в Music With Masters, летен майсторски клас, на който той е основател и артистичен директор.

Редовно е канен да провежда майсторски класове по целия свят. В допълнение към преподавателската си дейност, той е силно посветен на подкрепата на млади музиканти, по-специално млади струнни квартети, струнни триа и пиано квартети и триа, чрез международната инициатива „Le Dimore del Quartetto“. Той е артистичен директор на проекта и е избрал за участници над деветдесет млади ансамбъла от цял свят. Той е и артистичен директор на Международната награда за камерна музика и майсторския клас “Филипо Никозия”.

Редовно е канен да участва в журитата на международни конкурси за струнен квартет и камерна музика (включително Premio Paolo Borciani, Concorso Gianni Bergamo, Premio Trio di Trieste). Също така е служил като член на факултета по виола и камерна музика в Консерваторията по музика „Николо Паганини“ в Генуа и Консерваторията по музика „Пери“ в Реджо Емилия.

В момента преподава камерна музика за струнни инструменти в Консерваторията „N.Piccinni” в Бари.

Той свири на виола от Дж. Тораци от около 1680 г., щедро предоставена му от Kulturfonds Peter Eckes (Германия). Той е първият и единствен италиански виолист, който свири на виола на Страдивариус „Паганини“ за продължителен период, любезно предоставена на него от Nippon Music Foundation (Токио).

Константин Хайдрих – Виолончело

Константин Хайдрих е виолончелист от Fauré Quartet и професор по виолончело в Berlin University of the Arts.

Баща му, Петер Хайдрих, цигулар и композитор, е особено важен за неговото музикално развитие. През ученическите си години учи в Musikhochschule Lübeck при Thomas Grossenbacher. След това обучението му го отвежда при Martin Ostertag в Karlsruhe и при Frans Helmerson в Cologne. Развитието му като челист е допълнително подпомогнато от майсторските класове при Young Chang Cho и David Geringas.

В музикално отношение е важно влиянието на Steven Isserlis, Misha Katz и Anna Galvez.

The Fauré Quartet е в центъра на музикалния живот на Константин Хайдрих. С непроменен състав от основаването си преди 25 години, клавирният квартет е една от най-успешните формации за камерна музика в международен план.

Английското списание “The Strad” пише: “Те получават суперлативи навсякъде, където се появят!”. The Fauré Quartet концертира не само в Европа, но и в Азия, Северна и Южна Америка.

Като солист Константин работи с диригенти от ранга на Andrea Marcon или Kristjan Järvi. Концертите му са съпроводени от MDR Symphony Orchestra и Duisburg Philharmonic Orchestra.

До назначаването си в Berlin University of the Arts, той e пръв виолончелист на Kammerakademie Potsdam. На същата позиция гостува в Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin.

От 2006 г. до 2009 г. Константин Хайдрих преподава в Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber” Dresden и е артистичен съветник и лектор в рамките на Международната лятна академия за камерна музика. Член е на борда на дружеството Paul Hindemith в Берлин и на работната група по немска камерна музика „Jugend musiziert“. Константин Хайдрих ръководи заедно с колегата си Markus Groh “Crescendo”- музикалния фетсивал на the UdK Berlin. Негови ученици са носители на международни награди, членове на Karajan Academy of the Berlin Philharmonic, Orchestra Academy of the German Opera и заемат водещи позиции в реномирани оркестри.

Петър Найденов - контрабас

Петър Найденов е български контрабасист с амбициозни прояви както като солист, така и като камерен музикант. Още като студент в класа на проф. Тодор Тошев в НМА е ангажиран като водач на контрабасовата група в Камерния оркестър на Българското национално радио.

След дипломирането си, той продължава обучението си в Германия в класа на проф. Волфганг Гютлер, член на Берлинска филхармония.

В ролята си на соло контрабасист той се е изявявал на едни от най- престижните сцени както в Европа, така и в Азия и Америка, без при това да изоставя и кариерата си на камерен музикант. Сред хората, на които е партнирал са имена като Мстислав Ростропович, Максим Венгеров, Миша Майски Вадим Глуцман, Изабел Фауст, Албена Данаилова, Райнер Хонек, Вилфрид Щреле, Фазъл Сай, Патриция Капачинска и множество други.

Понастоящем Петър Найденов е соло-контрабасист на Люцернския симфоничен оркестър и преподавател в Цюрихския университет за изкуства (ZHdK).

Той е основател и артистичен директор на Фестивал и академия Алегра.