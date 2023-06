Млади хореографи интегрират маргинализирани групи със средствата на изкуството

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с младите творци в областта на съвременния танц и пърформанс Антония Георгиева и Коста Каракашян, разположено в звуковия файл!

„Co-creation Space: Прекрасният нов свят“ е работилница за млади артисти от маргинализиран произход и има за цел да осигури възможност за професионално и творческо усъвършенстване чрез обучение от специалисти и развитие на устойчива работна практика.

Вълнуващата програма обещава мултидисциплинарен подход, като кани участници от всички артистични направления и сфери на изкуството - режисьори, сценографи, танцьори, актьори, музиканти, циркови артисти, писатели и др. Страстта на режисьора, драматург и продуцент Антония Георгиева към формирането на подкрепяща среда за млади таланти, които да изследват и надграждат творческия си потенциал, я вдъхновяват да създаде този проект. Чрез опита си в работата по различни театрални и кино проекти във Великобритания и Ню Йорк, Антония придобива ценни познания за индустрията и разбира предизвикателствата, пред които са изправени младите артисти.

Снимка: studiokarakashyan

Партньор на работилницата е Studio Karakashyan и неговия основател - режисьорът, продуцент и хореограф Коста Каракашян, който ще бъде част от основните лектори заедно с Аида Рочи - режисьор и драматург от Лондон, част от El Encuentro Collective. Работилницата ще включва редица мастър класове и уъркшопи, а след преглеждане на всички заявления за участие, организаторите ще изберат до 15 участници, които ще имат възможността да работят отблизо с международни ментори. Чрез тази платформа артистите ще получат конкретни съвети свързани с тяхното професионално израстване, как да обогатят занаята си и да поемат смело по пътя към реализирането на творческите си мечти.

„Co-creation Space: Прекрасният нов свят“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” по програма “Творческо развитие” и има за цел да вдъхнови следващото поколение творци и да допринесе за растежа и развитието на изкуствата в България.

Антония Георгиева е режисьор, драматург и продуцент с творчески опит във сферата на театъра и киното във Великобритания, САЩ и Европа. Завършва Колумбийския университет в Ню Йорк с двойна специалност по Театър и Творческо писане през 2018 г., след което специализира с магистратура по театрална режисура в лондонската консерватория Royal Central School of Speech and Drama. През последните няколко години създава редица театрални и филмови проекти, които поставят основата интердисциплинарния й подход, еклектичен стил и интерес към адаптации.

Снимка: Евгений Милов

Коста Каракашян е режисьор, продуцент, хореограф и писател, завършил “Танц” в Колумбийския университет в Ню Йорк и "Права на човека" в Глобалния кампус по права на човека във Венеция. Проектите му изследват развиването на емпатия в обществото ни чрез танц, кино и образование. Коста Каракашян е двукратен шампион на България по спортни танци и е представял работата си в Dancing With the Stars Vietnam, Bulgaria's Got Talent, както и в Канада, Германия, Норвегия, Египет, Виетнам и Япония. На сцена Каракашян хореографира представления за танцови компании, сред които Columbia Ballet Collaborative (Ню Йорк) и Балет "Арабеск" (България) и работата му е представяна на Габровското биенале на хумора и сатирата. Участва и в спечелилия БАФТА и номиниран за "Еми" документален филм на Дейвид Франс "Добре дошли в Чечения" като актьор-двойник, който дава лицето си "назаем", за да защити анонимността на истинските участници във филма.

Аида Рочи е режисьор и драматург от Лондон, с артистични корени в Испания, САЩ, Великобритания и Русия. Работила е като драматург за театър и опера на различни континенти, за творци като Ив Енслър, Даниел Креймър и Даян Паулус. Като режисьор тя създава предимно мултимедийните проекти, звуков театър и оригиналти сценарии от съвременни автори. Опитът и също включва кабаретни представления, превод на пиеси и писане на рецензии за имерсивен театър, публикувани от The Theatre Times. Аида притежава магистърска степен по драматургия и театрознание от American Repertory Theatre/Moscow Art Theatre към Харвард и магистърска степен с отличие от Royal Central School of Speech and Drama.

El Encuetro Collective е международен колектив от театрални режисьори и артисти, които работят заедно, за да създават изключителен театър с участието на различни групи и публики, и имат с пряк опит в сферата на co-creaTon и работа с маргинализирани групи. Те създават многоезични представления, които разпалват разговори, насърчават връзките и свързват местните истории с международната сцена. Чрез смислено и дългосрочно въвличане Encuentro провокират и вдъхновяват общности, които се намират в периферията на големите културни центрове.