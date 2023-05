Млади български цигулари спечелиха 8 награди в Северна Македония

Your browser does not support the audio element.

Блестящи млади български цигулари покориха ХI-тия Международен конкурс за млади таланти "Охрид те сакам" 2023г. в Република Северна Македония. Те взеха общо 8 награди, като за 5 от тях бяха класирани на първо място с максималните 100 точки. В списъка има още 2 Първи награди и една Трета награда.

Носител на ,,Grand Prix" сред всички инструменталисти в конкурса стана цигуларят Кай Орлинов.

С абсолютна първа награда в Първа възрастова група бе удостоена Дара Соколова. Eва Дончева също получи максимум от 100 точки, с което достигна до върха в своята възрастова група.

Награда за най-добър клавирен акомпанимент получи Ивелина Казанджиева. Сред членовете на журито бе именития български цигулар и художник Мичо Димитров- концертмайстор на Оркестъра на Държавна опера- Пловдив.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларите Ева Дончева, Кай Орлинов и техния ментор, Зорница Иларионова, разположено в звуковия файл под главната снимка!