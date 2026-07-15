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Младежкият духов оркестър Marching Stars представи България в Златната зала на Музикферайн във Виена, съобщиха от Дом на културата „Средец“, цитирано от БТА.

Златната зала на Музикферайн (Musikverein) във Виена е едно от най-престижните концертни пространства в света, уточняват от екипа. Участието бе част от международен фестивал с оркестри от повече от 20 държави, а българският състав се включи в официалната Celebration Programme, представяйки репертоар, който съчетава българската музикална традиция с европейското културно наследство.

На концерта беше представена премиерно „Празнична ръченица“ от композитора Румен Бояджиев, написана специално за Marching Stars и участието на оркестъра във Виена. Според създателя и ръководител на формацията Тодор Цачев това изпълнение е първото представяне на произведение на съвременен жив български композитор в Златната зала на Музикферайн.

„За децата това беше сбъдната мечта. Те седнаха на местата, на които през годините са свирили най-великите музиканти в света“, каза Тодор Цачев. „Но още по-важно е, че показаха, че и българските млади музиканти могат достойно да бъдат част от този световен музикален елит. Вярвам, че това участие ще вдъхнови още много деца да изберат музиката и духовите оркестри като свой път“, допълни той.

След концерта в Златната зала на Музикферайн участието на Marching Stars продължи с парад в Пратера – една от най-разпознаваемите сцени на фестивала за маршируващи оркестри, казват от екипа. Младите музиканти имаха възможност да покажат автентичния облик на формацията – в движение, с маршова хореография и drumline изпълнения в характерния за американската традиция marching band стил.

Участието във Виена е първата значима съвместна реализация в рамките на започналото тази година партньорство между Общински културен институт (ОКИ) Дом на културата „Средец“ и Marching Stars. Съвместната работа започва непосредствено след получаването на поканата за участие във фестивала, когато Домът на културата предоставя своята база за репетиции и застава зад подготовката на младите музиканти. Партньорството вече се развива с ясна дългосрочна визия, чиято цел е София да има собствен постоянен Marching Band – младежки духов оркестър, който да представя столицата и България на официални церемонии, международни фестивали и културни събития, казват от културния институт.

„За ОКИ Дом на културата „Средец“ подкрепата на младите таланти не е еднократна инициатива, а последователна политика“, коментира неговият директор Минко Ламбов. „Вярваме, че когато една институция инвестира в талантливи деца и им даде възможност да се развиват, резултатите могат да достигнат световните сцени. Продължаваме да развиваме партньорството си с оркестъра и вече работим по следващите общи проекти“.

Marching Stars е създаден през 2011 г. от Тодор Цачев по модела на американските маршируващи духови оркестри и днес е единствената по рода си младежка формация в България, уточняват от екипа.