Младежкият арт фестивал Солинария и тази година ще събере млади таланти в слънчевия Созопол

Чуйте повече в интервюто на Георги Митов-Геми с артистичния директор на фестивала Гергана Несторова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

За трета поредна година ще бъде организиран Младежки арт фестивал СОЛИНАРИЯ, в който ще вземат участие изключително талантливи млади музиканти, които все по-настоятелно заявяват своето място на музикалните сцени както в България, така и по света.

Концертната дейност на фестивала ще се проведе в общо четири вечери от 11 до 14 юли в Созопол.

Програмата ще бъде открита от Вокален ансамбъл „Фортисимо“, който печели обичта на публиката с хомогенно и експресивно звучене, спятост и красива визия. Носител е на първи места и Гран при на национални и международни конкурси. В репертоара на ансамбъла са включени авторски обработки на различни по стил и жанр произведения – класическа музика, фолклор, българска и световна поп и рок музика.

Във втората фестивална вечер на сцената на Младежки арт фестивал „Солинария“ ще излезе Василена Серафимова, която ще пренесе публиката в света на ударните инструменти със свой авторски проект.

Третата вечер от концертната програма ще бъде посветена на участниците в майсторските класове по цигулка на Ангелина Абаджиева, която е дългогодишен концерт майстор на оркестъра на националното радио в Кьолн, Германия и тромбониста Велислав Стоянов, диригент и преподавател в НМА „Панчо Владигеров“, който предлага един уникален майсторски клас със 7 модула, които обхващат различни техники и стилистики при свиренето на медни духови инструменти.

В последната фестивална вечер на сцената ще бъдат SIN -THESIS, които ще влеят в колаборация различни по темперамент автори на творби и различни форми на тяхното музикално изразяване като огледало на многопластовия ни живот. В техния състав се включват Мартин Ташев – тромпет, Димитър Льолев – саксофон, Велислав Стоянов – тромбон, Милен Кукошаров – пиано, Борис Таслев – контрабас, Атанас Попов – ударни инструменти. На сцената на Солинария, групата ще има възможността да представи премиерата на музикалната си програма, която ще бъде разработена специално за фестивала.

Записването за майсторските класове за Ангелина Абаджиева и Велислав Стоянов, стартира още на 1-ви юни, като участие в тях ще могат да вземат само първите осем записали се. "Класът на Ангелина Абаджиева вече е запълнен", поясни за Classic FM Гергана Несторова, която главен асистент в НМА "Проф.Панчо Владигеров". "До края на тази седмица очакваме да се запълни и класа на Вили Стоянов, така че побързайте!", призова артистичният директор на "Солинария"

Фестивалът се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура".