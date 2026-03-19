Младежки театър открива Куклен театър „В лунната стая“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с д-р Михаил Байков - директор на Младежки театър "Николай Бинев"- София и преподавател в НАТФИЗ, разположено в звуковия файл под главната снимка!
На 21 март, в Международния ден на кукления театър, с огромно вълнение и трепет откриваме Куклен театър „В лунната стая“.
Едно ново и уютно убежище, в което куклите оживяват, а въображението няма граници. Театър, посветен на най-ценната ни публика – децата. Място, където те не са просто зрители, а пътешественици в света на приказките и смелите мечти.
Този театър е нашата обич и посвещение към големия Валери Петров и ще бъде място, което пази и развива таланта на всички, които обичат кукленото изкуство. Неговото слово ще живее между нашите стени, защото вярваме, че истинската поезия и добрите истории лекуват душата.
Куклен театър „В лунната стая“ ще бъде пристан за таланта на всички актьори, режисьори, художници и кукломайстори, които обичат това изкуство; за всички от рода на хвърчащите хора, които вярват в силата на думите и сцената.