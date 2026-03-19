Младежки театър открива Куклен театър „В лунната стая“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с д-р Михаил Байков - директор на Младежки театър "Николай Бинев"- София и преподавател в НАТФИЗ, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 21 март, в Международния ден на кукления театър, с огромно вълнение и трепет откриваме Куклен театър „В лунната стая“.

Едно ново и уютно убежище, в което куклите оживяват, а въображението няма граници. Театър, посветен на най-ценната ни публика – децата. Място, където те не са просто зрители, а пътешественици в света на приказките и смелите мечти.

Този театър е нашата обич и посвещение към големия Валери Петров и ще бъде място, което пази и развива таланта на всички, които обичат кукленото изкуство. Неговото слово ще живее между нашите стени, защото вярваме, че истинската поезия и добрите истории лекуват душата.

Куклен театър „В лунната стая“ ще бъде пристан за таланта на всички актьори, режисьори, художници и кукломайстори, които обичат това изкуство; за всички от рода на хвърчащите хора, които вярват в силата на думите и сцената.

В „Дни на отворените врати“ /20, 21 и 22 март/ ще ви покажем нашето ново пространство, създадено с много любов и грижа за най-малките и техните родители. Ще можете да се срещнете с актьори и екип, а на чаша шампанско /предвидили сме и детско шампанско, разбира се/ и сладки изкушения с трепет и плам ще ви разкажем за дългия път, който извървяхме, за да реализираме това мечтано място – дом на въображението, смеха, добротата и детските чудеса.

Обещаваме ви, че не сте виждали по-чудно, цветно и красиво място от Куклен театър „В лунната стая“!

Програма „Дни на отворените врати“ 20, 21 и 22 март:

20.03 | 10:00 – 14:00 ч.

21.03 | 10:00 – 12:00 ч.

22.03 | 10:00 – 14:00 ч.

Вход свободен