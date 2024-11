Шефът на Mezzo пред Classic FM: "През декември ни предстои да излъчим Соня Йончева в две програми"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Вилфрид Тексие- изпълнителен директор на Mezzo и Mezzo Live, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Mezzo се превърна в ключов международен референт за класика, джаз и танцово изкуство, излъчвани по телевизията. Медията, която съществува от 1996г., днес достига до 75 държави по целия свят и обхваща 80 милиона потребители. „Целта ни е да споделяме емоциите от класическата музика, джаза и танца с най-широк кръг публика. Считаме това за изключително важно“, заяви в ексклузивно интервю за Classic FM изпълнителният директор на Mezzo и Mezzo Live Вилфрид Тексие.

„Ние сме посредници между артистите, музикалното изкуство, което правят, както и хората, които трябва да му се насладят. Смятаме, че музиката не е само познание, до което можеш да се докоснеш. Днес търсим начини да гледаме и слушаме музика, която е способна да ни развълнува. Тя трябва да достига до максимално широка аудитория, въпреки че сме фактор от съществено значение за музикалните ценители“, добави той.

По думите му, „много често сферата на класиката, джаза и танца се счита за трудна, недостъпна или „нищо не разбирам и затова не мога да го оценя“. Понякога хората са свенливи или боязливи, когато застанат срещу един музикален шедьовър. Това, което се опитваме да им кажем, е следното: „Не се страхувайте! Ние ще ви водим, ще разкриваме музиката за вас, за да почувствате емоциите, а ние искаме още повече да ги усещате“.

През ноември в каналите на Mezzo и Mezzo Live ще бъдат излъчени оперни спектакли от Берлинската държавна опера и Парижката опера. „Сред оркестрите, които ще представим, са Филхармоничният оркестър на Осло с диригент Клаус Мякеля, Оркестъра на Романска Швейцария, Европейския камерен оркестър под палката на Яник Незе-Сеген. Ще покажем Токио балет и най-големият джаз фестивал във Франция „Джаз а Виен“ /Jazz à Vienne/“, разкрива Вилфрид Тексие.

В програмата предстои поредица от предавания, посветени на Испания. Те включват излъчвания от Кралския театър /Театро Реал/ в Мадрид и Лисеу- Барселона. „Подготвили сме архивни документални филми за Тереза Берганса и Виктория де лос Анхелес. Имаме и фламенко спектакъл на живо от Севиля - „Кармен“ на прочутия танцьор и хореограф Исраел Галван. Ще покажем и документален филм за Пако де Лусия. Подготвили сме и много концерти, като ще откроя този на Жорди Савал на Фестивала в Гранада, както и излъчвания от още много места в Испания“, допълни Тексие.

Акцентите в областта на джаза, които е подготвил 12-членния екип на медията, са концертите на американския китарист Кори Уонг, френско-американската джаз вокалистка Сесил Маклорин Салвант, участията на Маркъс Милър, Рон Картър, Били Кобъм на Джаз фестивала в Монте Карло, гостуването на Диди Бриджоутър на Джаз фестивала във Флорида. „През ноември сме планирали да излъчим концерт на Авишай Коен, а през декември ще покажем архиви от Фестивала в Лугано с Джон Маклафлин, Джак ДеДжонет и др. Джазът е много важен за нашите зрители и затова снимахме това лято на фестивалите в Марсилия, Щутгарт, Монреал и др“, споделя изпълнителният директор на Mezzo и Mezzo Live.

„Работили сме с вашия фестивал A to Jazz, от който съхраняваме записи. Обикновено имаме права за излъчване в рамките на 5 години, защото се стремим да показваме нови неща през цялото време. Сдобиваме се и с разрешения за излъчване на по-стари записи, като например концерти и допълнително съдържание, свързано с легендарния Клаудио Абадо.

През декември ни предстои да излъчим Соня Йончева в две програми. Ще покажем рецитала й това лято в Евиан, който заснехме. Тя се качи и на сцената на Арена ди Верона, за да изпълни „Тоска“, като си партнираше с Виторио Григоло. През декември ще покажем този запис в контекста на юбилея на композитора Джакомо Пучини. Затова сме подготвили и „Бохеми“, „Мадам Бътерфлай“, „Манон Леско“, „Турандот“ и както споменах, „Тоска“ със Соня Йончева. Тя е един от най-големите оперни гласове днес. Надявам се да направим още проекти с нея, с A to Jazz и с български артисти и институции“, подчертава той.