Мисия в Гоце Делчев на посланика на Италия

Посланикът на Италия в София Марчело Апичела осъществи посещение в град Гоце Делчев, област Благоевград.

По време на визитата, по покана на г-жа Марияна Костадинова – директор на детска градина „Джани Родари“, посланикът посети Дома на културата в града. Там участва в тържеството по повод 70-ата годишнина на учебно-възпитателното заведение, което с избора на името на Родари през 2002 г. е пожелало да изгради нов идеален мост към Ботуша.

В своето приветствено слово посланикът припомни значението на Джани Родари като способен да промени подхода към разказването и образованието новатор, в чието виждане приказките не са само забавление, а образователен стълб, който насърчава творчеството, въображението и критичното мислене. По време на тържеството взеха думата и кметът на Гоце Делчев Владимир Москов и Неврокопския митрополит Серафим.

Освен това посланикът беше приет от кмета Москов и от заместник-кметовете Валери Сарандев и Саид Иброш. Срещата даде възможност да се направи преглед на основните италиански инвестиции в региона и да се оценят бъдещи възможности за сътрудничество в икономическата и културната сфера, с участието на самата градина, посветена на Джани Родари.