Мишо Йосифов отбелязва 50 години с концерт-парти и "З килограма щастие"

Половин век. 50 години. 35 от тях живот в музиката. Това ще отбележи Мишо Йосифов с неговия пъстър, богат, пълноценен, разнообразен, красив житейски и музикален път.

На 23 януари, петък, на сцената на Sofia Live Club заедно с Мишо ще се качат музиканти, с които го свързват множество споделени ноти, идеи, пътувания, истории и приятелства, развили се и пораснали в съвместния музикален живот.

Велека Цанкова - вокал

Марина Господинова - вокал

Велислав Стоянов - тромбон

Димитър Льолев - саксофон

Васил Спасов - пиано

Милен Кукошаров - пиано

Димитър Карамфилов - бас

Атанас Попов - барабани

Пиеро Епифания - перкусии

Вратите отварят в 20 часа

Купонът започна час по-късно, в 21 часа

Билети: в мрежата на Eventim и на място вечерта на концерта

Пред Classic FM той разкри, че на партито ще прозвучи музика от най-новия български филм "З килограма щастие", режисиран от Зорница София. Продукцията ще влезе в разпространение по кината от 30 януари.