В ефир

Pop out player
7

Програма
Новини
Мишо Йосифов отбелязва 50 години с концерт-парти и

Мишо Йосифов отбелязва 50 години с концерт-парти и "З килограма щастие"

На 23 януари от 21.00ч. в Sofia Live Club

Публикувано на 19.01.2026

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Михаил Йосифов, разположено в звуковия файл под главната снимка!
 
Половин век. 50 години. 35 от тях живот в музиката. Това ще отбележи Мишо Йосифов с неговия пъстър, богат, пълноценен, разнообразен, красив житейски и музикален път.
 
На 23 януари, петък, на сцената на Sofia Live Club  заедно с Мишо ще се качат музиканти, с които го свързват множество споделени ноти, идеи, пътувания, истории и приятелства, развили се и пораснали в съвместния музикален живот.
 
Велека Цанкова - вокал
Марина Господинова - вокал
Велислав Стоянов - тромбон
Димитър Льолев - саксофон
Васил Спасов - пиано
Милен Кукошаров - пиано
Димитър Карамфилов - бас
Атанас Попов - барабани
Пиеро Епифания - перкусии
 
Вратите отварят в 20 часа
Купонът започна час по-късно, в 21 часа
Билети: в мрежата на Eventim и на място вечерта на концерта 
 
Пред Classic FM той разкри, че на партито ще прозвучи музика от най-новия български филм "З килограма щастие", режисиран от Зорница София. Продукцията ще влезе в разпространение по кината от 30 януари.
Ключови думи:
© Радиокомпания Си.Джей ООД. Всички права са запазени.