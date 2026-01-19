Мишо Йосифов отбелязва 50 години с концерт-парти и "З килограма щастие"
На 23 януари от 21.00ч. в Sofia Live Club
Публикувано на 19.01.2026
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Михаил Йосифов, разположено в звуковия файл под главната снимка!
Половин век. 50 години. 35 от тях живот в музиката. Това ще отбележи Мишо Йосифов с неговия пъстър, богат, пълноценен, разнообразен, красив житейски и музикален път.
На 23 януари, петък, на сцената на Sofia Live Club заедно с Мишо ще се качат музиканти, с които го свързват множество споделени ноти, идеи, пътувания, истории и приятелства, развили се и пораснали в съвместния музикален живот.
Велека Цанкова - вокал Марина Господинова - вокал Велислав Стоянов - тромбон Димитър Льолев - саксофон Васил Спасов - пиано Милен Кукошаров - пиано Димитър Карамфилов - бас Атанас Попов - барабани Пиеро Епифания - перкусии
Вратите отварят в 20 часа Купонът започна час по-късно, в 21 часа
Билети: в мрежата на Eventim и на място вечерта на концерта
Пред Classic FM той разкри, че на партито ще прозвучи музика от най-новия български филм "З килограма щастие", режисиран от Зорница София. Продукцията ще влезе в разпространение по кината от 30 януари.